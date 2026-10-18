La Academia abrió el marcador con un tanto de Matías Zaracho y Maximiliano Meza igualó de penal. El clásico dejó a ambos sin victoria en el Cilindro .

Avellaneda. Racing e Independiente igualaron 1-1 este domingo por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un clásico que tuvo dominio alternado y pocas resoluciones limpias en los últimos metros. El resultado dejó a ambos equipos sin la posibilidad de sumar una victoria en un cruce de alta demanda deportiva y anímica.

En el primer tiempo, Racing encontró mejores conexiones y presionó la salida de Independiente, que tuvo dificultades para construir juego desde el fondo. La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, después de una recuperación de Lautaro Lodico y un pase a Tomás Conechny, cuyo centro fue conectado de cabeza por Adrián Martínez; Matías Zaracho empujó la pelota sobre la línea para el 1-0. Con esa ventaja, el local sostuvo el control durante buena parte del tramo inicial y generó las aproximaciones más claras.

Reacción del Rojo. En el complemento, Independiente adelantó sus líneas y buscó mayor profundidad con el ingreso de Abaldo, mientras Racing retrocedió y apostó a las salidas de contraataque. A los 13 minutos, Maximiliano Meza remató de zurda desde afuera del área y Facundo Cambeses controló la pelota. Tres minutos después, una jugada en el área terminó con una infracción de Santiago Escudero sobre Meza, y el árbitro sancionó penal.

El propio Meza ejecutó el remate y marcó el 1-1 con un disparo colocado contra el palo derecho. Desde entonces, el partido quedó más abierto, con llegadas de ambos lados y sin eficacia en la definición. Rodrigo Rey sostuvo a Independiente con una respuesta ante un tiro de Adrián Martínez y luego frente a un remate de Ulises Ortegoza.

Cierre sin ventaja. Los dos entrenadores movieron los bancos para buscar un desnivel que no llegó. Racing intentó recuperar protagonismo en el tramo final e intensificó la presión, mientras Independiente ajustó sus variantes para sostener el empate. Tras los 4 minutos adicionados, el árbitro marcó el final en el Cilindro de Avellaneda, donde el resultado generó silbidos de los hinchas locales.