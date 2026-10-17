El arquero argentino fue reemplazado en el segundo tiempo y quedó ocho minutos tendido en el césped. Chelsea aún no informó el diagnóstico.

Emiliano “Dibu” Martínez debió abandonar el partido entre Chelsea y Everton por la séptima fecha de la Premier League tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza y ser retirado en camilla. El arquero de la Selección argentina permaneció bajo asistencia médica durante varios minutos y salió consciente, a la espera de un parte oficial sobre su estado.

El episodio ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Everton ejecutó un tiro libre y envió la pelota al área. Martínez salió a despejar con los puños y, en esa acción, chocó con la cabeza de Jarrad Branthwaite. El impacto obligó a detener el juego y activó la atención médica inmediata dentro del campo.

Tras el golpe, el guardameta quedó tendido sobre el césped durante aproximadamente ocho minutos. El personal médico lo inmovilizó y le colocó una máscara de oxígeno para asistirlo antes de retirarlo en camilla. Según lo observado en la transmisión, el arquero realizó un gesto con el pulgar al salir del campo, mientras el cuerpo técnico seguía de cerca su evolución.

La situación llevó al entrenador Xabi Alonso a disponer el ingreso del belga Mike Penders, que debutó en la Premier League y mantuvo el arco en cero durante los últimos 15 minutos del encuentro. En ese momento, Chelsea ganaba 1-0 y luego amplió la ventaja sobre el cierre.

Sobre los 90 minutos, el portugués Pedro Neto marcó el 2-0 definitivo para el conjunto londinense, que consiguió su cuarta victoria en la temporada y quedó en el cuarto puesto de la tabla. Hasta ahora, el club se limitó a informar en sus redes sociales que Martínez no podía continuar por lesión y que sería reemplazado por Penders.

No se difundieron precisiones oficiales sobre el diagnóstico del arquero argentino. La evolución médica y un eventual parte del Chelsea serán las variables a seguir en las próximas horas.