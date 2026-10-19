El Consejo de Disciplina de la FPF le impuso 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. La medida se originó tras su salida sin permiso de la concentración.

Portugal sancionó a Cristiano Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección sin autorización. La medida fue dispuesta por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) y se conoció este lunes.

La resolución se dictó después de un episodio ocurrido el 30 de septiembre, cuando el delantero dejó la concentración en medio de su malestar con el entrenador Jorge Jesus. Según el texto difundido, el conflicto se había iniciado días antes, durante el partido frente a Noruega en Oslo, que terminó con derrota portuguesa por 2-1.

De acuerdo con la información publicada, Ronaldo se habría molestado porque, pese a haber realizado los ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora, finalmente no ingresó al campo de juego. Ese episodio derivó en un desacuerdo con el cuerpo técnico y terminó con la salida del futbolista de la concentración, hecho que ahora recibió una sanción disciplinaria formal.

Antecedente y alcance. A sus 41 años, el capitán portugués sigue siendo una de las principales figuras del seleccionado, pero el caso abrió una nueva tensión en su relación con el entrenador y con el manejo de su participación en el equipo nacional. La sanción incluye castigo deportivo y penalidad económica, aunque su aplicación concreta dependerá de las competencias y partidos alcanzados por la medida.

Próximos partidos. La información difundida señala que Ronaldo podría estar disponible para los compromisos de Portugal frente a Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17. Su situación quedará sujeta a cómo se aplique la resolución disciplinaria de la FPF.