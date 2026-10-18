Leandro Paredes integra la delegación xeneize para la revancha de semifinales. Su presencia en cancha sigue sujeta a la evolución física.

Boca Juniors recibió una señal favorable de cara a un partido decisivo: Leandro Paredes fue incluido en la convocatoria y viajó a Brasil para enfrentar a Vasco da Gama por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El mediocampista y capitán xeneize transita la recuperación de un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho, lesión que sufrió frente a Instituto de Córdoba. Aunque volvió a entrenarse y mostró avances en su evolución física, su presencia en el partido del martes todavía no está confirmada.

Recuperación y evaluación La inclusión en la delegación abre la posibilidad de que el cuerpo técnico lo utilice en una instancia en la que Boca necesita sostener el control del juego y mejorar la circulación de la pelota. Paredes es una de las referencias futbolísticas del plantel y su disponibilidad puede incidir en la planificación del equipo para revertir la serie.

El club acompañó la expectativa con imágenes del jugador en los entrenamientos, mientras que el propio Paredes publicó en sus redes sociales una foto junto a una pelota. Ese movimiento se produjo en la previa de un cruce que define la continuidad del conjunto argentino en el plano internacional.

En la ida, Vasco da Gama se impuso por 1-0 y llegará con ventaja a la revancha. Boca necesita ganar en Brasil para meterse en la final, en un contexto en el que la decisión sobre la participación del capitán dependerá de su evolución y de la evaluación del cuerpo técnico.