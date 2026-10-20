Boca visita este martes a Vasco da Gama en el Maracaná, desde las 21.30, con la necesidad de revertir la derrota de la ida. Leandro Paredes será suplente y Rodolfo Arruabarrena evalúa variantes en la formación titular.

Boca Juniors afrontará este martes una instancia decisiva en Brasil. Desde las 21.30, el equipo argentino jugará ante Vasco da Gama en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena está obligado a revertir la derrota sufrida en la ida.

Paredes, disponible La principal novedad pasa por Leandro Paredes, que dejó atrás un desgarro de grado 2 en el isquiotibial y recibió el visto bueno para integrar la convocatoria. De todos modos, el cuerpo técnico optaría por preservarlo inicialmente en el banco de suplentes, debido al escaso tiempo de recuperación. El mediocampista había sido puesto en duda por el propio entrenador, que señaló: “Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensaba en principio. Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos…”.

En ese marco, Rodrigo Battaglia aparece como el reemplazante para ocupar ese lugar desde el arranque. El volante volvió recientemente a la actividad tras una larga recuperación por una operación en el tendón de Aquiles y dejó buenas sensaciones en sus últimas presentaciones. La decisión apunta a administrar cargas en una serie que exige rendimiento inmediato y margen mínimo de error.

Variantes en ataque y defensa Otra de las definiciones de Arruabarrena pasa por el frente ofensivo. Sebastián Villa sería el elegido para acompañar a Miguel Merentiel y Leonel Flores, mientras Ángel Romero perdería su lugar en el equipo. Alan Velasco también aparece entre las alternativas que maneja el cuerpo técnico para ese sector del campo.

En la defensa, Facundo Herrera regresaría a la titularidad en reemplazo de Ayrton Costa, luego de haber descansado en el último compromiso por el torneo local frente a Talleres. La probable formación de Boca sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

El partido será dirigido por Jesús Valenzuela, de Venezuela, y se transmitirá por DSports. La combinación entre la obligación deportiva y las variantes en la formación deja abierta una definición que Boca deberá resolver en una sola noche, con la serie todavía en juego.