La Selección Argentina Sub-19 empató 0-0 con Paraguay en Rosario y perdió 5-4 en la definición. El equipo de Diego Placente obtuvo la medalla plateada en Santa Fe 2026.

La Selección Argentina Sub-19 perdió con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y obtuvo la medalla plateada. En el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario, el partido terminó 0-0 y el título se definió por penales, donde el equipo de Diego Placente cayó por 5-4.

En el arranque, Argentina generó sus primeras aproximaciones a partir de pelotas detenidas. Facundo Carrizo ejecutó un tiro libre que pasó cerca de un ángulo y luego una falta sobre Ian Subiabre por la izquierda derivó en otra ocasión. Paraguay respondió a los 15 minutos con un remate de Pedro Zarza que salió apenas desviado, en un tramo en el que la visita buscó acelerar sus ataques y el conjunto argentino consiguió interrumpirlos.

A los 31 minutos, Máximo Leguizamón contuvo la pelota ante un posible cabezazo de José Buhring, aunque el árbitro sancionó una falta en ataque. Después, la Albirroja volvió a inquietar con un desborde de Zarza, pero el arquero argentino desvió el envío fuera del área. Cerca del descanso se produjo un tumulto por un presunto rodillazo en la cabeza contra Subiabre, en una acción que derivó en reclamos y una discusión entre Leguizamón y Thiago Fernández; el arquero fue amonestado y el defensor ya estaba advertido.

Definición y expulsión En el segundo tiempo, Facundo Jainikoski quedó mano a mano con el arquero y definió cruzado, pero la pelota pasó muy cerca del palo. A los 56 minutos, Ramiro Tulián estrelló un remate en el palo y, diez minutos después, Subiabre probó desde larga distancia, aunque la jugada terminó en córner. Paraguay también dispuso de dos situaciones claras, en un desarrollo parejo que no modificó el marcador.

A los 84 minutos, Argentina volvió a acercarse con Tulián, que no pudo impactar la pelota con comodidad para definir. En el cierre, Thiago Fernández fue expulsado por doble amonestación y el empate llevó la final a los penales. En la serie, convirtieron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Facundo Jainikoski para Argentina, mientras que Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Amín Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel acertaron para Paraguay. El remate de Leandro Olima se fue por encima del travesaño y definió la consagración paraguaya por 5-4.