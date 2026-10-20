El campeón mundial de Recife 1995 analizó la actuación de las selecciones en Asunción 2026 y cuestionó la conducción deportiva y dirigencial. Sostuvo que Argentina tiene jugadores de jerarquía, pero necesita un proyecto serio para volver a ser protagonista.

Francisco "Panchito" Velázquez.

Por Omar Andrada

Francisco Cecilio Velázquez, el "Panchito", una de las grandes figuras del hockey sobre patines argentino y campeón mundial en Recife, Brasil, en 1995, realizó un análisis crítico de la participación de las selecciones nacionales en los World Skate Games de Asunción, Paraguay, 2026. Con la experiencia de quien conoce desde adentro las exigencias de la alta competencia, valoró el talento de los jugadores argentinos, pero consideró que los resultados no deben ocultar problemas estructurales que necesitan una solución.

El exjugador reconoció que la derrota de la selección masculina en la final dejó una profunda tristeza, especialmente por la manera en que se escapó la posibilidad de conquistar el título. Sin embargo, más allá del resultado, puso el foco en las decisiones deportivas, la conducción y la necesidad de establecer un proyecto que permita sostener a la Argentina entre las principales potencias de la disciplina.

«Para que Argentina siga, el material lo tenés. Vengas vos, venga yo, venga cualquiera, tenés material», sostuvo. Para Velázquez, el desafío no pasa solamente por contar con jugadores de jerarquía, sino por definir qué selección se quiere construir y cómo se trabajará para conseguirlo.

La selección masculina y una final que dejó dolor

Al evaluar el subcampeonato argentino, Panchito señaló que el equipo no tuvo una buena etapa clasificatoria, aunque destacó su capacidad para afrontar los encuentros decisivos del campeonato.

En ese tramo, resaltó especialmente el rendimiento del arquero Conti Acevedo, a quien elogió por su nivel, y la aparición de Gonzalo "Nolo" Romero en los últimos partidos, cuando debió asumir mayores responsabilidades ofensivas y de liderazgo.

Velázquez consideró que el equipo cuenta con figuras importantes y jugadores que permiten ilusionarse con el futuro. No obstante, lamentó que se hayan repetido errores que, desde su perspectiva, no deberían producirse en una selección con la experiencia y los recursos humanos de la Argentina.

«Qué feo, qué triste. Ya estamos en el 2026 y hay gente idónea, capaz, y seguimos cometiendo estos errores», expresó al cuestionar aspectos de la conducción del hockey nacional.

Sus críticas apuntaron también a la dirigencia y a la continuidad de referentes que, según su mirada, llevan demasiado tiempo ocupando espacios de decisión. En ese sentido, planteó la necesidad de dar lugar a nuevas personas que puedan aportar ideas y modificar una dinámica que considera agotada.

Las Águilas: la superioridad española y una figura para el futuro

El análisis de Velázquez sobre la selección femenina tuvo puntos de contacto con su evaluación del equipo masculino. Las Águilas también terminaron en el segundo lugar y no pudieron quedarse con el título mundial.

El ex campeón del mundo consideró que España fue superior como equipo y que esa diferencia quedó expuesta durante la final. En particular, recordó el resultado de 7 a 1, al que definió como un llamado de atención para el conjunto argentino.

Sin embargo, también destacó la capacidad de reacción y el orgullo competitivo de las jugadoras, que lograron mantenerse en partido y alimentar la ilusión de una remontada.

Entre los aspectos positivos, resaltó especialmente a Adreana Soto, a quien consideró una jugadora diferente y con un futuro enorme.

Para "Panchito", la Argentina necesita deportistas capaces de marcar diferencias en los momentos de mayor presión. En esa característica encontró uno de los puntos más valiosos de la joven jugadora, a quien ve consolidada y con condiciones para convertirse en una pieza importante del seleccionado.

La Sub-19 y la necesidad de una preparación más profunda

En cuanto al seleccionado masculino Sub-19, Velázquez reconoció que fue el equipo cuyo desempeño menos lo convenció durante el torneo.

Aclaró que no conoce personalmente a todos los jugadores y que su seguimiento se apoya, en buena medida, en la información y las referencias que recibe de otros protagonistas del ambiente. También admitió que los equipos que se impusieron en los encuentros decisivos fueron superiores.

Más allá de esa evaluación, consideró que la experiencia debe servir para revisar el trabajo realizado y pensar en una preparación más completa para las próximas competencias.

En particular, manifestó que le hubiera gustado observar una mayor preparación en aspectos puntuales que pueden definir un partido o una instancia mundialista.

Su planteo volvió a girar sobre la misma idea: la necesidad de contar con un proyecto que no dependa únicamente de los nombres disponibles, sino que establezca objetivos, metodologías de trabajo y una línea deportiva común.

Francia, una campeona que amplía el mapa de las potencias

Uno de los aspectos que "Panchito" celebró fue la consagración de Francia, una selección que rompió con el predominio habitual de los equipos que históricamente se disputan los títulos mundiales.

Para el referente argentino, el nuevo campeón fue un justo ganador porque mostró una idea de juego clara, un sistema definido y jugadores preparados para responder en los momentos determinantes.

En ese contexto, destacó el trabajo de Carlos Benedetto y le transmitió personalmente sus felicitaciones. Según explicó, el rendimiento francés no fue producto de la casualidad, sino de una preparación que permitió al equipo llegar con respuestas concretas a los desafíos del torneo.

«Bienvenido, bienvenido porque fueron justos campeones», afirmó al referirse al título francés.

Velázquez consideró que la aparición de nuevas selecciones competitivas es positiva para el desarrollo internacional del hockey sobre patines. A su entender, la ampliación del grupo de candidatos al título eleva las exigencias y obliga a las potencias tradicionales a revisar sus propias estructuras.

Italia y una actuación que encendió las alarmas

La participación de Italia también formó parte de su análisis. Panchito calificó como muy malo el Mundial del seleccionado italiano, aunque evitó interpretar su desempeño como una pérdida definitiva de competitividad.

Según explicó, había observado dificultades internas y diferencias vinculadas con cambios que algunos integrantes del equipo reclamaban y que no se concretaron.

Además, recordó que Italia había disputado la final de la Copa de las Naciones de Montreux frente a la Argentina apenas unos meses antes, una referencia que, a su entender, demuestra que conserva recursos para volver a competir al máximo nivel.

El exjugador señaló que el equipo italiano intentó apoyarse en un esquema defensivo cerrado y en las salidas de contragolpe, pero que esa estrategia no le dio el resultado esperado en Asunción.

Por eso, advirtió que sería un error subestimar a Italia de cara al próximo Mundial. Su conclusión fue que el torneo paraguayo dejó en evidencia un rendimiento muy por debajo de las posibilidades de un seleccionado que todavía puede resultar peligroso.

El futuro del seleccionado: un proyecto antes que los nombres

La eventual salida de José Luis Páez de la conducción técnica abrió otro de los principales interrogantes planteados durante la entrevista: cómo debe organizarse la próxima etapa de la selección argentina.

Para Velázquez, la elección del entrenador no debería ser el punto de partida de una decisión aislada, sino el resultado de una planificación que defina con claridad el rumbo del equipo.

«Contame el cuentito que me ilusione, o sea, contame qué es lo que querés hacer. Proyectame algo en serio», reclamó.

Con esa expresión, pidió que cualquier candidato presente una propuesta concreta sobre la forma de jugar, la renovación del plantel, el desarrollo de los jóvenes y los mecanismos de preparación.

También hizo hincapié en la importancia de trabajar sobre los tiros libres directos y los penales, recursos que pueden resultar determinantes en los encuentros internacionales. En ese sentido, mencionó el retiro de Lucas Ordóñez como un factor que obliga a pensar quiénes asumirán esas responsabilidades en el futuro.

Respecto de la posibilidad de que Carlos Nicolía tome un papel protagónico en una nueva etapa, Velázquez destacó su liderazgo natural y su ascendencia sobre el grupo.

No obstante, también señaló que al "Negro Páez lo observó cansado pero no le cree que vaya a dejar la conducción técnica de la Selección.

Aunque manifestó sus reservas sobre algunos aspectos, dejó abierta la posibilidad de que Nicolía pueda contribuir a la continuidad del seleccionado, siempre que exista una propuesta convincente y un plan de trabajo definido.

"Panchito" tampoco descartó que aparezcan otros nombres para conducir al equipo. Su principal exigencia es que el próximo proceso se apoye en una idea clara y no en relaciones personales o acuerdos que, a su entender, han condicionado decisiones anteriores.

Una discusión pendiente: la autonomía del hockey

Las críticas de Velázquez excedieron el rendimiento de los seleccionados y alcanzaron la organización institucional de la disciplina.

El ex campeón mundial planteó la necesidad de abrir una discusión sobre el lugar que ocupa el hockey sobre patines dentro de la Confederación Argentina de Patín (CAP), al considerar que la estructura nacional debe contemplar las particularidades y las necesidades de cada deporte.

En ese marco, propuso debatir alternativas para que el hockey tenga mayor autonomía en su funcionamiento y capacidad de decisión.

«Propongamos, nos juntemos, propongamos cosas para verdaderamente cambiar», sostuvo, al reclamar que las diferencias se transformen en propuestas concretas.

Velázquez también cuestionó la permanencia prolongada de dirigentes en puestos de conducción y pidió habilitar una renovación que incorpore nuevas miradas. Entre los referentes con experiencia que, a su entender, podrían contribuir al debate, mencionó a Carlos López y Carlos Nicolía.

En sus declaraciones, aclaró que sus cuestionamientos no representan un enfrentamiento personal con Daniel Martinazzo, miembro de la Comisión Técnica Hockey Patín World Sakte, a quien dijo admirar por su trayectoria como jugador. Sin embargo, consideró que llegó el momento de abrir espacio a nuevos dirigentes y discutir otras formas de organización.

El referente recordó, además, el peso de San Juan y Mendoza en el desarrollo del hockey argentino y el respaldo económico que, según señaló, ha recibido la disciplina desde los gobiernos sanjuaninos. Por eso, consideró necesario debatir cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo se garantiza una participación efectiva de las provincias que sostienen buena parte de la actividad.

También manifestó que se siente preparado para aportar desde la coordinación deportiva, una función que le gusta y en la que considera que puede contribuir con su experiencia. Al mismo tiempo, reconoció que expresar críticas de manera directa puede dificultar su relación con algunos sectores dirigenciales.

«Tenemos que colaborar cada uno con su granito de arena para ver de qué manera podemos cambiar», resumió.

El desafío de transformar las críticas en decisiones

El análisis de "Panchito" Velázquez dejó una conclusión que atraviesa las distintas categorías: la Argentina cuenta con jugadores capaces de competir por los títulos, pero necesita acompañar ese talento con planificación, preparación y una estructura institucional que permita sostener los resultados.

Los subcampeonatos de la selección masculina y de Las Águilas, el tercer puesto de la Sub-19 y la consagración de Francia aparecen, desde su perspectiva, como señales que deben servir para revisar el presente y preparar el futuro.

Su reclamo no se limita a cambiar un entrenador o renovar algunos nombres del plantel. Apunta a definir una política deportiva, establecer objetivos de largo plazo, mejorar los recursos técnicos y abrir una discusión dirigencial que permita incorporar nuevas ideas.

Para el campeón de Recife 1995, el material humano está disponible. Lo que falta, según su mirada, es que quienes conducen el hockey expliquen con claridad qué quieren hacer, cómo piensan conseguirlo y qué cambios están dispuestos a impulsar para que la Argentina continúe entre las grandes potencias mundiales.

Panchito también habló de San Martín

Durante la entrevista, Velázquez también fue consultado sobre la posibilidad de presentarse como candidato a presidente del Club Atlético San Martín, institución en la que jugó al fútbol y donde se desempeñó como coordinador de las divisiones inferiores.

La consulta surgió después de que el actual presidente, Jorge Miadosqui, anunciara que no buscará continuar al frente del club en las próximas elecciones, previstas para el 27 de octubre, luego de 23 años de gestión.

Panchito aseguró que, por cuestiones personales, no está en condiciones de asumir una candidatura. Sin embargo, manifestó su disposición a colaborar para que se concrete una renovación dirigencial.

En su opinión, después de tantos años de Miadosqui al frente de la institución, es necesario dar paso a una nueva etapa, con otras personas y propuestas que puedan contribuir al desarrollo de San Martín.