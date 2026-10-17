El sanjuanino José Luis Páez confirmó que se irá de la Selección masculina después del Mundial de Asunción 2026. El anuncio se conoció tras el triunfo sobre España que llevó al equipo a la final.

El sanjuanino José Luis “Negro” Páez confirmó que dejará la dirección técnica de la Selección argentina masculina de hockey sobre patines cuando termine el Mundial de Asunción 2026. La definición será este domingo ante Francia, en un partido que cerrará su etapa al frente del equipo nacional. El anuncio se conoció en una entrevista con Radio Sports, en la previa de la final.

“Me retiro el último partido, ya dejo la selección”, expresó el entrenador, al precisar que el encuentro decisivo marcará su despedida del cargo. La confirmación le da un marco particular a la final, no solo por el título en disputa sino también por el cierre de un ciclo en el seleccionado masculino. Páez es una de las referencias sanjuaninas más identificadas con la disciplina.

La decisión fue comunicada después de la victoria argentina sobre España, resultado que aseguró el pase a la definición del campeonato. En ese partido, el equipo dirigido por Páez se apoyó en un planteo defensivo que logró neutralizar el juego del conjunto español, según la descripción del propio desarrollo que hizo la cobertura del torneo. Ese antecedente inmediato explica por qué la final llega con la selección en una posición competitiva.

La final en Asunción también quedó atravesada por las declaraciones tácticas del entrenador. Páez sostuvo que el cruce con Francia demandará velocidad y respuestas individuales del plantel, y lo definió como “un partido de ajedrez”, en alusión a la incidencia de las decisiones estratégicas. Esa lectura resume el tipo de partido que espera el cuerpo técnico en una instancia en la que cada detalle puede resultar determinante.

Balance de ciclo

En el tramo final de su análisis, el entrenador manifestó orgullo por el recorrido realizado y remarcó la necesidad de respetar los tiempos de cada etapa para facilitar el recambio de entrenadores. También agradeció el acompañamiento de su cuerpo de trabajo y el respaldo recibido durante la competencia en Paraguay, un torneo que estuvo atravesado por cuestionamientos vinculados con la organización, el arbitraje y las condiciones de la pista.

Con la final prevista para este domingo, la Selección argentina buscará el título mundial y, al mismo tiempo, cerrará la etapa de Páez al frente del seleccionado masculino. El resultado del partido ante Francia definirá el desenlace deportivo y marcará el inicio de una transición en la conducción técnica.