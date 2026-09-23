El gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín estuvieron en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol, donde mantuvieron un encuentro con Juan Valiente y dirigentes de los clubes. Hubo diálogo sobre las necesidades de las instituciones y entrega de elementos deportivos.

Las máximas autoridades de la provincia estuvieron en la Liga Sanjuanina de Fútbol. Gentileza Linea de Cuatro San Juan

El gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín llegaron este martes por la noche a la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol para mantener un encuentro con los dirigentes de las instituciones que forman parte de la entidad.

La reunión tuvo como objetivo escuchar las inquietudes de los clubes, intercambiar ideas y avanzar en distintas cuestiones vinculadas con el desarrollo del fútbol sanjuanino. Además, durante el encuentro se realizó la entrega de elementos deportivos destinados a las instituciones.

Antes de ingresar a la sede de la Liga, Orrego destacó la importancia de generar espacios de diálogo con los dirigentes.

“Yo creo que hay que generar consenso, diálogo y estar permanentemente con aquellos a quienes les toca cumplir un rol, en este caso como a Juan Valiente, que es el presidente de la Liga. He venido acá con parte de mi equipo para poder tener una charla fluida, encontrarnos seguramente en distintos puntos y avanzar en todo lo que tiene que ver con los clubes y también en aquellas cuestiones fundamentales para el desarrollo de los chicos”, expresó.

El mandatario señaló que en otras oportunidades tuvo contacto con instituciones de su departamento y remarcó que esta vez el encuentro le permitió conversar con representantes de clubes de distintos puntos de la provincia.

“Siempre tuve la posibilidad de tener charlas con muchos clubes de mi departamento. Hoy me toca hacerlo con una gran parte, con casi toda la provincia, así que estamos muy contentos de poder tener esta charla”, sostuvo.

El deporte como herramienta de formación

Durante sus declaraciones, Orrego puso especial énfasis en el impacto que tiene el deporte en la formación de los chicos y en el papel que cumplen los clubes más allá de la competencia.

“El deporte da autoestima, disciplina, ayuda a trabajar en equipo y a respetar la autoridad. Es fundamental, sobre todo en esa primera etapa de la infancia, para saber lo importante que es ser parte de un todo”, afirmó.

En ese sentido, utilizó al fútbol y sus reglas como ejemplo de los aprendizajes que los chicos incorporan desde pequeños.

“Cuando uno entra a la cancha y le ponen las reglas, siente que tiene que cumplirlas. Eso lo aprenden los chicos muy pequeños. Sabemos que hay un árbitro que decide, que te saca una amarilla o una roja y que no se puede tocar la pelota con la mano, entre miles de cosas. De esa forma todos van aprendiendo”, explicó.

Finalmente, el gobernador definió al fútbol como una herramienta de integración y contención social.

“El fútbol es un deporte social, que contiene. No solamente es competitivo, sino participativo”, concluyó.

La visita se produjo en un momento en el que la Liga Sanjuanina atraviesa distintas iniciativas destinadas a fortalecer el acompañamiento a sus clubes y deportistas. En los últimos días, por ejemplo, la entidad anunció nuevos convenios para brindar atención profesional en kinesiología y psicología a jugadores de futsal.