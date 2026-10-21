El mediocampista argentino convirtió dos tantos y dio una asistencia en Italia. Como quedó con seis puntos y Manchester United con tres tras la tercera fecha.

Nico Paz marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria de Como por 4-1 ante Manchester United, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Champions League. El mediocampista fue titular, jugó en Italia y recibió una ovación al final del encuentro.

Arranque decisivo La primera conquista llegó a los 2 minutos, con un remate de zurda al segundo palo. Luego, a los 12 del complemento, recuperó la pelota, inició una corrida y definió con suavidad para ampliar la ventaja. Entre ambos goles, asistió al griego Anastasios Douvikas, que anotó a los 4 del epílogo.

Completar la goleada El cuarto tanto de Como lo convirtió el español Jacobo Ramón a los 31 minutos, tras una asistencia de Máximo Perrone. El futbolista surgido de Vélez también fue titular, al igual que Nico Paz. En el cierre, el neerlandés Joshua Zirkzee, que había ingresado desde el banco, descontó para Manchester United en tiempo adicional.

Panorama del grupo La victoria dejó a Como con seis puntos y con posibilidades de mantenerse en la pelea por uno de los ocho primeros puestos, que otorgan clasificación directa a los octavos de final. Manchester United, en cambio, quedó con tres unidades y deberá mejorar su rendimiento en las cinco fechas restantes para sostener sus chances de avanzar de ronda.

El cruce quedó marcado por el aporte ofensivo de Nico Paz, que participó en tres de los cuatro goles del equipo italiano. La tabla de posiciones y la evolución de los dos conjuntos en las jornadas que restan serán las variables a seguir en la competencia.