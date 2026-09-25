Joaquín Naranjo correrá este fin de semana en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello. Espera la llegada de su Fiat Tipo para definir la puesta a punto.

Joaquin Naranjo estuvo en el Villicum acompañando a Henry Martín en la prueba realizada con su Toyota.

Joaquín Naranjo tendrá este fin de semana su debut en la Fiat Competizione sobre un Fiat Tipo preparado para competición en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello, en San Juan. La presentación adquiere relevancia por tratarse de su primera participación en esa categoría y por desarrollarse en un circuito que el propio piloto describió como exigente. La carrera se disputará el domingo, en el marco de una fecha local que concentra atención deportiva y técnica.

PreparaciónEn los días previos, el sanjuanino intensificó su preparación física y sumó trabajo en karting junto a Henry Martín, con quien compartió jornadas de entrenamiento. Según explicó Naranjo, ese intercambio le permitió conocer referencias útiles para un trazado que no conoce en detalle y que exige precisión en cada sector. El piloto señaló que buscó identificar “dónde están los secretos” del circuito y en qué momentos extremar los cuidados al volante.

“Principalmente, al ser un circuito que yo no conozco y ser El Zonda tan complicado y tener tanto respeto, quería ver dónde están los secretos y, más que nada, saber en qué momento tener cuidado, cuándo el auto no va por donde debe ir y qué hacer”, explicó. También indicó que viene trabajando en el gimnasio desde hace varios meses y que durante la última semana sumó varias horas arriba del karting. En ese proceso, valoró el aporte de Martín: “Estuvimos girando con Henry y la verdad que poder girar con él y sacar un poco los datos que tiene es muy lindo. También voy aprendiendo a la par”.

Auto y puesta a puntoLa preparación técnica todavía depende de un punto central: la llegada del vehículo. Naranjo dijo que esperaba recibir el Fiat entre jueves y viernes para revisarlo, instalar la butaca y comenzar el trabajo conjunto con el equipo. La definición de la puesta a punto resulta clave en El Zonda, un circuito donde el clima puede modificar el comportamiento del auto y condicionar la estrategia de carrera. Ese ajuste previo será determinante para llegar con parámetros más claros al domingo.

El piloto también destacó el valor de correr en su provincia, ante el acompañamiento del público local. “Correr acá en casa es algo que me gusta mucho. Esperar la fecha de San Juan es algo especial, porque el sanjuanino apoya mucho al deportista”, señaló. Agregó que los mensajes recibidos a través de redes sociales funcionan como estímulo en la previa de la competencia.

Con el entrenamiento acumulado, el asesoramiento de un referente como Henry Martín y la espera por la llegada del auto, Joaquín Naranjo afrontará el domingo su primera experiencia en la Fiat Competizione en el autódromo sanjuanino. El próximo paso será completar la revisión técnica y definir la configuración final del vehículo antes de salir a pista.