El equipo de Rodolfo Arruabarrena venció 1-0 a Independiente con un gol de Facundo Herrera. Quedó segundo en la Zona A y mantuvo la cima de la tabla anual.

Boca derrotó por 1-0 a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El único gol llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un cabezazo de Facundo Herrera. El resultado le permitió sostenerse en la cima de la tabla anual y quedar segundo en la Zona A.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena no había aprovechado sus oportunidades en la primera parte y debió sostener el resultado durante gran parte del complemento. La victoria se apoyó en una jugada de pelota parada resuelta por un defensor surgido de las inferiores, en un partido que se definió sobre el cierre. Para Boca, el dato central fue la continuidad en la pelea por la tabla acumulada.

Posiciones Con este triunfo, Boca llegó a 57 unidades en la tabla anual y quedó segundo en la Zona A con 27 puntos. Independiente, en tanto, sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar y se ubicó octavo, con 19 unidades. La diferencia de rendimiento entre ambos equipos quedó reflejada en la eficacia visitante y en la falta de resultados del conjunto local.

Lo que viene En la próxima fecha, el Xeneize jugará el superclásico del fútbol argentino ante River, el domingo 1 de noviembre desde las 15:00. Independiente será visitante frente a Defensa y Justicia el lunes 2 desde las 19:00. Ese cruce inmediato agrega peso al resultado obtenido en Avellaneda, por su incidencia en la tabla anual y en la continuidad del Clausura.