El arquero uruguayo sostuvo el 0-0 ante Flamengo y fue decisivo en el 3-2 por penales. Estudiantes jugará la final de la Copa Libertadores 2026 ante Palmeiras.

El arquero Fernando Muslera atajó tres penales en el Maracaná y le dio a Estudiantes de La Plata la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026. Tras empatar 0-0 con Flamengo en los 90 minutos, el equipo argentino se impuso 3-2 en la definición desde los doce pasos.

La serie había llegado igualada desde el partido de ida, también sin goles, y en la revancha el conjunto platense sostuvo el resultado aun después de quedar con diez jugadores. A los cinco minutos del segundo tiempo, Baltasar Rodríguez recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Samuel Lino y dejó al equipo de La Plata en inferioridad numérica.

La resistencia en el juego Antes de la expulsión, Estudiantes tuvo dos chances claras para abrir el marcador. Primero, tras un córner ejecutado por Joaquín Tobio Burgos, Leandro González Pírez conectó de cabeza y Marcos Rojo no logró empujar la pelota en dos intentos. Más tarde, Baltasar Rodríguez remató desde afuera del área y obligó a intervenir a Agustín Rossi; la pelota dio en el palo y salió al córner.

Con la expulsión, Flamengo asumió el control del trámite y buscó resolver la clasificación durante el partido. Estudiantes se replegó y defendió el empate hasta el cierre, con Muslera como sostén en los momentos de mayor presión. El 0-0 llevó la definición a los penales, donde el arquero uruguayo resultó determinante.

La definición desde los doce pasos En la tanda, Muslera detuvo tres ejecuciones y fue la figura de la noche. Su actuación permitió que Estudiantes se impusiera 3-2 y obtuviera el pasaje a la final continental. A los 40 años, el arquero tuvo una actuación que revirtió el peso de las críticas que había recibido tras su desempeño en el último Mundial, según el propio contexto de la serie.

El rival en la final será Palmeiras, que también consiguió su clasificación por penales ante Fluminense. La final de la Copa Libertadores se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Para Estudiantes, la siguiente instancia será la oportunidad de disputar el título continental tras una serie resuelta en una cancha y en una definición que tuvo a Muslera como protagonista central.