Hyron Andrews, de 31 años, fue hallado sin vida en la isla de Ré. La fiscalía de La Rochelle investiga el caso y la hipótesis principal es un accidente.

El rugby internacional quedó atravesado por la muerte de Hyron Andrews, jugador sudafricano de 31 años que fue encontrado sin vida este viernes por la mañana en un hotel de la isla de Ré, en el oeste de Francia. El segunda línea integraba la delegación de los Lions de Johannesburgo, que tenía previsto debutar este sábado en la Champions Cup frente a La Rochelle. El hecho obligó a abrir una investigación judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El cuerpo fue hallado en la zona de la ducha de su habitación, en el hotel Atalante-Relais Thalasso, donde se alojaba el plantel sudafricano. Según información difundida por la agencia AFP, una fuente vinculada a la investigación indicó que Andrews estaba en paro cardiorrespiratorio y que la puerta de la habitación se encontraba cerrada desde el interior. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron reanimarlo.

Investigación judicial

La Fiscalía de La Rochelle abrió una causa para esclarecer lo sucedido. El fiscal Arnaud Laraize señaló que, por el momento, la principal hipótesis apunta a un accidente. En paralelo, la Federación Sudafricana de Rugby informó que el jugador había sufrido una caída, aunque no aportó elementos que permitan reconstruir con precisión el episodio. Hasta ahora, no trascendieron conclusiones definitivas sobre la causa de muerte.

Reacción del plantel

La noticia impactó en los Lions, que despidieron a su compañero con un mensaje en redes sociales. Rudolf Straeuli, director general de la institución, expresó su dolor y destacó el vínculo del jugador con el grupo. “Tenemos el corazón destrozado por la muerte de Hyron. No sólo era un talentoso jugador de rugby, sino también un miembro muy querido de nuestra familia”, dijo Straeuli, según reprodujo el diario francés L'Équipe. La organización European Professional Club Rugby (EPCR) anunció además un minuto de silencio antes de todos los partidos de la Champions Cup y de la Challenge Cup previstos para este fin de semana.

Antecedentes deportivos

Nacido en Paarl, Sudáfrica, Andrews integró el seleccionado juvenil de su país en 2015. En su carrera vistió las camisetas de Sharks y Sale Sharks, de Inglaterra, club con el que disputó 45 partidos antes de incorporarse a los Lions este año. Mientras avanza la investigación en Francia, el equipo sudafricano resolvió presentarse este sábado ante La Rochelle, en un partido programado para las 13.30, hora argentina, en el estadio Marcel Deflandre, por la primera fecha de la principal competencia europea de clubes.

Antecedente en el rugby europeo

El caso recordó otro episodio ocurrido en octubre de 2016, cuando Anthony Foley, entrenador del Munster irlandés, murió a los 42 años en un hotel de París, horas antes de un partido ante Racing 92. En aquel episodio, la causa estuvo relacionada con un problema cardíaco. En el caso de Andrews, la fiscalía francesa mantiene abierta la investigación y la hipótesis principal sigue siendo la de un accidente.