Atlético Minero se impuso a Atlético Unión en el pendiente de la 13ª fecha del Clausura. Con el triunfo llegó a 32 puntos y confirmó su clasificación.

Atlético Minero aprovechó el partido pendiente de la 13ª fecha del Torneo Clausura de Primera División y obtuvo tres puntos en su visita a Villa Krause. El equipo de la minería venció 4-2 a Atlético Unión y llegó a las 32 unidades, una cifra que le permitió consolidarse entre los clasificados a la instancia de Play Offs.

El resultado también tuvo efecto sobre la situación de Unión, que quedó más relegado en la pelea por acceder a la definición del campeonato. Con apenas dos fechas por disputarse en la fase regular, el margen de recuperación del conjunto local se redujo y su posición depende ahora de los puntos que resten en juego.

Desarrollo del partido El encuentro mostró a un Minero más eficaz en los momentos decisivos. Gianluca Frías convirtió dos goles y fue una de las figuras de la tarde, mientras que Agustín Torres y Nicolás Villalba, este último mediante un tiro libre, completaron la producción ofensiva del visitante. La diferencia se construyó a partir de esa efectividad en ataque y de la capacidad para sostenerla durante el desarrollo del juego.

Respuesta local Unión buscó descontar y encontró dos respuestas en Ramiro Sisterna y Agustín Ochoa, autores de los tantos del equipo de Villa Krause. Sin embargo, esos goles no alcanzaron para modificar el desenlace y el visitante terminó asegurando el 4-2. El partido dejó a Minero con la clasificación resuelta y con la posibilidad de afrontar las dos fechas restantes con el objetivo de mejorar su ubicación en la tabla.