El dirigente confirmó que no será candidato en las próximas elecciones del club. La decisión se conoció tras el empate con Temperley y antes de la asamblea del 27 de octubre.

El futuro dirigencial de San Martín cambió este domingo por la noche, cuando Jorge Miadosqui anunció que no será candidato en las próximas elecciones y que se apartará de la conducción de la institución. La confirmación llegó tras el empate 1-1 frente a Temperley en el estadio Hilario Sánchez, en un contexto de tensión deportiva y malestar entre los simpatizantes.

La decisión fue comunicada por el propio dirigente, conmovido y al borde de las lágrimas, después de un resultado que dejó al equipo sin la victoria que necesitaba para ingresar a los puestos de Reducido de la Primera Nacional. Con ese empate, el panorama deportivo del club quedó condicionado en la recta final de la fase regular. La salida anunciada también implica el cierre de una etapa de conducción que se resolverá en el plano institucional en los próximos días.

Asamblea y recambio

La definición se produjo en la antesala de una instancia central para la vida institucional de la entidad. El próximo martes 27 de octubre se realizará la Asamblea General Ordinaria, convocada para tratar asuntos administrativos y definir la conformación de la nueva Comisión Directiva. La reunión tendrá lugar en la sede social de Mendoza Norte 1164, en Capital.

Además de la elección de autoridades, los socios deberán considerar la memoria, el balance y otros temas vinculados con el último ejercicio de la institución. En ese marco, la renuncia a competir por un nuevo mandato deja abierto el proceso para ordenar la transición dirigencial y establecer quiénes asumirán la administración del club en el próximo período.

Antecedente y escenario deportivo

La posibilidad de una renovación ya había sido planteada por Miadosqui en septiembre, cuando llamó a otros interesados a sumarse al trabajo en San Martín. En esa oportunidad, había expresado su deseo de que se incorporaran más personas para colaborar con la institución, en el cierre de un mandato. La confirmación de este domingo formaliza ese giro y lo traslada al calendario electoral del club.

En paralelo, el equipo conserva un objetivo deportivo pendiente. El empate ante Temperley dejó a San Martín con 47 puntos en la Zona B, uno menos que Deportivo Maipú, que ocupa el último lugar de clasificación al Reducido. Con dos partidos por delante en la fase regular, el próximo compromiso será frente a Nueva Chicago, en Mataderos.