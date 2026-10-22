Lionel Messi llegó a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026. Dijo que su padre, Jorge, estaba “muy ilusionado” con esa distinción.

El excapitán de la Selección argentina Lionel Messi llegó a la ciudad de Oviedo, en España, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026 por promover valores como el respeto a través del fútbol.

En la previa de la ceremonia, el futbolista recordó la expectativa que tenía su padre, Jorge, por esa distinción. “Él estaba muy ilusionado con este premio”, dijo Messi al referirse al reconocimiento que recibirá en Oviedo.

El rosarino agregó que su padre le insistía para que se tomara el tiempo de asistir al acto, pese a la agenda de partidos que debía cumplir. “Era difícil venir por los partidos que tenía, pero insistía para que viniera a pasar unos días acá”, señaló.

Messi explicó que el alcance del premio excede su desempeño dentro de la cancha y lo vinculó con el significado institucional de la distinción. “Lo que significa este reconocimiento va más allá de lo que uno hace dentro de la cancha”, sostuvo.

También afirmó que su padre estaba conforme con la decisión de viajar a la ceremonia y que, según su percepción, sigue acompañando ese momento. “Él estaba muy feliz y seguro lo está disfrutando donde esté”, expresó. La entrega del galardón se concretará en el marco de la agenda prevista en España.