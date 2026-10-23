OVIEDO, España. Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia celebrada en el teatro Campoamor, en Oviedo, con la presencia de la realeza española. La entrega se realizó pasadas las 13:30 de Argentina y estuvo presidida por los Reyes, mientras la Princesa Leonor tenía previsto pronunciar su discurso tradicional. El reconocimiento alcanza tanto a su trayectoria deportiva como a su proyección pública fuera de la cancha.

Antes de la gala, el capitán argentino fue recibido por la Princesa Leonor en el Salón Covadonga del hotel de la Reconquista. Según la organización de los galardones, fue la primera vez que la heredera al trono español encabezó en solitario una reunión con los premiados. Ese gesto se inscribe en la agenda protocolar de una distinción que, además del acto central, incluye encuentros previos entre las autoridades y los galardonados.

Qué premia el jurado de los Princesa de Asturias de los Deportes quedó explicitado en la fundamentación de esta edición: trayectorias que contribuyan al desarrollo del deporte y representen valores como el esfuerzo, el respeto y la humildad. En el caso de Messi, el jurado destacó su carrera, su comportamiento dentro de la cancha y su compromiso solidario para mejorar el acceso de chicos en situación vulnerable a la educación y la salud. El premio no se limita a los títulos obtenidos, sino también al impacto social atribuido al deportista.

El galardón fue creado en 1987 y se entrega cada año en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. El ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros. Messi había sido anunciado como ganador de la edición 2026 el 3 de junio, cuando el jurado valoró sus conquistas deportivas y su labor solidaria a través de iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de niños y niñas.

Otros premiados en esta edición fueron la cantante y escritora estadounidense Patti Smith en Artes; el estudio japonés Studio Ghibli en Comunicación y Humanidades; los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian junto al biofísico francés Pascal Mayer en Investigación Científica y Técnica; la Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Cooperación Internacional; el historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales; el escritor británico Julian Barnes en Letras; y la astronauta estadounidense Christina Koch en Concordia. La ceremonia de entrega quedó concentrada en la jornada de este viernes en Oviedo, con el acto central previsto por la tarde en el Campoamor.