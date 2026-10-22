El excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, participó de un evento solidario para jóvenes en un complejo deportivo de Oviedo, España, donde encabezó una charla centrada en inclusión, respeto, deportividad y compañerismo. La actividad se realizó en el marco de la comunidad educativa que intervino en “El juego del 10”, del programa cultural para centros educativos “Toma la Palabra”. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de los Deportes, con capacidad para 5.400 personas, colmado por alumnos de instituciones asturianas.

Mensaje y recorrido

Durante la actividad, Messi sostuvo que “Lo más importante por encima de cualquier otra cosa en el fútbol es disfrutar”. También afirmó que el deporte debe practicarse para disfrutarlo, sin que el resultado sea el eje principal, y remarcó que el fútbol permite formar amistades y unir a las personas. Sus expresiones se inscribieron en un acto orientado a transmitir valores a estudiantes, en una instancia que reunió a la comunidad educativa local.

Reconocimiento y recepción

El futbolista fue recibido con una fuerte respuesta del público en su regreso a España, país en el que desarrolló una parte central de su carrera profesional. Según el material difundido, será distinguido por su trayectoria dentro y fuera de las canchas, en reconocimiento a los valores que transmite y que, de acuerdo con el acto, aprendió en su casa y en el fútbol. El texto también indica que fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

Encuentro con Cazorla

En la actividad también estuvo Santi Cazorla, centrocampista nacido en Asturias, con quien Messi se fundió en un abrazo. Cazorla señaló que “Oviedo será una ciudad muy especial para mí y me dejará un hermoso recuerdo”. El cruce entre ambos quedó como una de las postales del evento, en una jornada que reunió a estudiantes y referentes deportivos en un mismo escenario.

Próximos pasos

El acto dejó como dato central la continuidad de la agenda pública de Messi en Oviedo, donde recibirá una distinción vinculada con su trayectoria. La actividad se desarrolló ante un auditorio completo y con participación de la comunidad educativa asturiana, en el marco de un programa cultural ya establecido. El material difundido no precisó otras instancias posteriores más allá de esa ceremonia de reconocimiento.