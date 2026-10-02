El capitán arribó este jueves en vuelo privado y se instaló en Funes con su familia. La AFA prepara su despedida para el 6 de octubre en el Monumental.

Lionel Messi llegó este jueves a Rosario en un vuelo privado procedente de Fort Lauderdale y se trasladó con su familia al Kentucky Club de Campo, en Funes. El arribo se produjo cerca de las 7 al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en el marco de la fecha FIFA y a pocos días de su despedida de la Selección argentina. La presencia del capitán en la ciudad antecede a la agenda de la concentración nacional y a los actos previstos por la AFA.

Agenda de la Selección El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este sábado a Burkina Faso, desde las 21, en el Estadio Monumental. Por el momento, no está confirmada la presencia de Messi en ese encuentro. La incertidumbre sobre su participación se mantiene mientras el plantel transita los días previos a la serie de partidos programada por la Selección.

Despedida prevista La fecha central será el martes 6 de octubre, cuando Argentina se mida con Benín desde las 20 en el Monumental. Ese partido fue organizado por la AFA como parte de la despedida del capitán, en lo que está previsto como su última presentación con la camiseta argentina. El homenaje se inscribe en una instancia institucional de cierre para un ciclo que tendrá un acto específico en la cancha de River.

Entradas agotadas Las entradas para ese encuentro se agotaron rápidamente, según la información difundida en torno a la organización del partido. El dato refuerza la magnitud de la convocatoria prevista para la despedida en Buenos Aires. Mientras tanto, Messi permanecerá en Rosario junto a su familia durante las horas previas a la concentración con la Selección.