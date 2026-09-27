Inter Miami visitará a Columbus Crew por la MLS y Lionel Messi luego se sumará a la Selección argentina. El amistoso ante Benín será su último partido con la camiseta nacional en el Monumental.

Inter Miami enfrentará este domingo a Columbus Crew por la MLS, con Lionel Messi disponible para ese compromiso y luego incorporado al plantel de Lionel Scaloni para el amistoso ante Benín. El partido en la liga estadounidense aparece como el paso previo a una jornada que tendrá impacto deportivo y simbólico para la Selección argentina. Según el material difundido, el encuentro ante Benín en el Monumental marcará la despedida del capitán con la camiseta nacional ante el público argentino.

Posición en la tabla

El equipo que dirige Cristian González se ubica tercero en la Conferencia Este con 46 puntos, producto de 12 victorias, 10 empates y 4 derrotas. Esa campaña lo mantiene en la pelea por terminar entre los primeros puestos de su zona. Además, el conjunto acumula cuatro empates consecutivos en la MLS: 2-2 ante Atlanta United, 1-1 con Chicago Fire, 2-2 frente a Nashville SC y 2-2 ante San Diego FC.

Racha y antecedentes

Inter Miami llega después de conquistar la Campeones Cup ante Cruz Azul y buscará volver a sumar de a tres en el campeonato estadounidense. Su rendimiento como visitante es uno de los datos más sólidos de la campaña: registra 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas fuera de casa, con 27 puntos obtenidos lejos de su estadio. Ese registro figura como la mejor marca visitante de la MLS en la temporada.

Producción de Messi

En lo individual, Messi suma 20 goles y 13 asistencias en la temporada, de acuerdo con los datos incluidos en la información de origen. Esa producción lo mantiene como una de las principales referencias ofensivas del equipo. La continuidad de su presencia en el partido de este domingo también ordena la agenda de la selección, que lo espera para el amistoso posterior.

El rival y lo que viene

Columbus Crew ocupa el 13° lugar de la Conferencia Este con 26 puntos y llega después de cortar una racha de dos derrotas consecutivas en la MLS. En su última presentación venció 2-0 como visitante a CF Montréal, con goles de Mohammed Farsi y Brais Méndez. Antes había perdido 1-0 con New York Red Bulls y 2-1 frente a D.C. United, aunque también había superado 3-0 a Colorado Rapids. Después del partido de este domingo, Messi se sumará al plantel de Scaloni para el amistoso ante Benín en el Monumental.