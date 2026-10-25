El equipo de Lionel Messi cayó 2-0 como visitante por la fecha 31 de la Conferencia Este. Ya clasificado a los play off, mantuvo el segundo puesto de su grupo.

Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo y Inter Miami perdió por 2-0 como visitante frente a New York Red Bulls, en la trigésimo primera fecha de la Conferencia Este de la MLS de Estados Unidos.

En el estadio Sports Illustrated, el conjunto local se puso en ventaja a los 7 minutos por un gol en contra del brasileño Casemiro y cerró el resultado con una definición del sueco Emil Forsberg sobre el final del partido. El resultado interrumpió la serie de tres victorias consecutivas del equipo de Florida.

Messi fue suplente y entró a los 11 minutos del complemento, después de un breve viaje a España, donde recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Según el desarrollo del encuentro, su aporte no alcanzó para revertir un trámite que ya estaba inclinado para el local.

Inter Miami dirigido por el argentino Cristian “Kily” González ya tenía asegurada su clasificación a los play off, instancia decisiva en la que buscará el título. La derrota no modificó su ubicación en la tabla, porque conservó el segundo puesto de su grupo, detrás de Nashville.

Además de Messi, jugaron para Inter Miami los argentinos Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, David Ayala y Germán Berterame. Facundo Mura permaneció en el banco de relevos, en una jornada que dejó al equipo con su clasificación asegurada y con la tabla de la fase regular todavía en disputa.