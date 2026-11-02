El sanjuanino tuvo un año con participación panamericana y podio nacional en parkour. El 5 de diciembre viajará con entre 10 y 12 alumnos a un torneo en Olavarría.

El sanjuanino Matías Reggio obtuvo el segundo puesto en un torneo nacional de parkour y, tras esa actuación, continúa su preparación mientras entrena a un grupo de entre 10 y 12 jóvenes que competirán el 5 de diciembre en Olavarría. La actividad refleja el crecimiento de la disciplina en San Juan y la aparición de nuevos practicantes con proyección competitiva.

Durante 2024, Reggio también participó de una competencia Panamericana, en un calendario que le permitió sostener presencia en instancias de mayor exigencia. El podio nacional significó un reconocimiento a su recorrido deportivo y al trabajo de preparación que demanda esta disciplina. Según el atleta, el nivel de los competidores obliga a entrenar con continuidad para sostener rendimiento en torneos de alcance regional y nacional.

Formación y recambio

Además de su desempeño individual, Reggio destina parte de su tiempo a la formación de nuevos talentos. Su objetivo es que el parkour siga expandiéndose en la provincia y que más jóvenes puedan acceder a competencias formales. En ese proceso, el entrenamiento no se limita a la técnica, sino también a la adaptación a exigencias de competencia y a la construcción de experiencia deportiva.

En una reflexión sobre la lógica de esta disciplina, el deportista señaló: “Lo importante es superarse a uno mismo y no compararse tanto con los demás”. La frase resume un enfoque centrado en el progreso individual, en un deporte que combina coordinación, fuerza y control corporal. Ese criterio también orienta el trabajo con los alumnos que integran su grupo de entrenamiento.

Próximo compromiso

La próxima cita será el viaje a Olavarría el 5 de diciembre, donde la delegación sanjuanina participará de un torneo nacional. Para los jóvenes, la competencia representa una instancia de evaluación y aprendizaje; para Reggio, una continuidad en la tarea de consolidar el parkour local. El resultado de esa participación será uno de los indicadores a seguir para medir la evolución de este grupo y su inserción en el circuito nacional.