La convocatoria reunió a simpatizantes xeneizes en Río de Janeiro antes de la semifinal de vuelta ante Vasco da Gama. La escena recordó la movilización de 2023 para la final de la Libertadores.

Copacabana concentró este jueves a más de mil hinchas de Boca, que organizaron un banderazo entre los postos 4 y 5, frente al Quiosque Buenos Aires, en Río de Janeiro. La reunión se dio en la previa de la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y convirtió por algunas horas una de las playas más concurridas de Brasil en un punto de encuentro xeneize.

La convocatoria se desarrolló con cumbia, bombos, banderas, camisetas azul y oro, cerveza y caipirinhas. Según la crónica del lugar, la música y los cánticos fueron ganando volumen a medida que se sumaban hinchas que habían viajado para acompañar al equipo, mientras otros turistas y residentes observaban la escena desde la costa. La celebración reunió a simpatizantes que compartieron la previa del partido en un espacio público de fuerte circulación turística.

Convocatoria y antecedente

La imagen tuvo como antecedente la movilización de hinchas de Boca a Río de Janeiro para la final de la Copa Libertadores de 2023, cuando el club disputó la definición continental ante Fluminense en el estadio Maracaná. En esta ocasión, la concentración en Copacabana volvió a mostrar capacidad de arrastre de la parcialidad xeneize fuera de Argentina, en un contexto de competencia internacional y desplazamiento de público hacia otra plaza sudamericana.

Durante la jornada, varios brasileños se acercaron atraídos por los bombos y el movimiento de la hinchada, y algunos se sumaron a los festejos. La postal combinó el ritual futbolero argentino con el entorno habitual de la playa carioca, sin que la escena pasara inadvertida para quienes transitaban por la zona. El registro dejó una previa multitudinaria en la antesala de un cruce decisivo para el equipo de Boca.

Lo que sigue

La concentración quedó como parte de la previa del partido de vuelta ante Vasco da Gama, en una serie que define el pase a la final de la Copa Sudamericana. El dato relevante para el seguimiento deportivo es la magnitud de la presencia xeneize en Río de Janeiro, en un escenario donde el desplazamiento de hinchas acompaña la expectativa por el resultado deportivo.