El Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello volvió a convertirse en escenario de una gran fiesta del automovilismo, con más de 25.000 personas que acompañaron durante el fin de semana las competencias del TC2000, Top Race y Fiat Competizione, en una jornada que tuvo como uno de sus momentos centrales el esperado homenaje al piloto sanjuanino Henry Martin.

La actividad, correspondiente a la octava fecha del 47º Campeonato de TC2000, convocó a una importante cantidad de público en la Quebrada Rugiente y permitió disfrutar de un espectáculo deportivo con una fuerte presencia de pilotos locales. En el TC2000, el chaqueño Lucas Carabajal se quedó con la carrera, mientras que Henry Martin concretó su esperado regreso a las pistas ante su público, a bordo de un Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport, y finalizó en el 12º puesto.

El automovilismo sanjuanino también tuvo una destacada participación en el Top Race. Fabián Flaqué consiguió una victoria especial ante su gente y tuvo un exitoso regreso a la categoría en el circuito que volvió a recibir una fecha nacional. También tuvo una buena actuación Ulises Campillay, quien finalizó en el sexto puesto, completando una jornada con protagonismo local.

En la Fiat Competizione, los pilotos sanjuaninos fueron protagonistas de los primeros puestos. Joaquín Naranjo protagonizó una importante remontada y terminó segundo, luego de largar desde el último lugar por los inconvenientes mecánicos que había sufrido durante el sábado. Además, Ignacio Villa finalizó cuarto, Víctor Muratore sexto, Nicolás Peralta séptimo y Gabriel Da Rold octavo.

De esta manera, la competencia reunió a varios representantes sanjuaninos en pista y permitió que el público local disfrutara de una jornada con presencia de pilotos de la provincia en distintas categorías. El resultado volvió a mostrar la capacidad de San Juan para recibir competencias de alcance nacional y generar eventos que convocan a miles de personas alrededor del deporte.

El fin de semana en El Zonda combinó espectáculo, participación local y el acompañamiento de las familias sanjuaninas, consolidando al histórico autódromo como escenario de grandes eventos deportivos y como parte de una provincia que continúa generando oportunidades a través del deporte y construyendo el San Juan del futuro.