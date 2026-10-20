Tobias clasificó en el tercer lugar mostrando un gran rendimiento de su camioneta.

El sanjuanino Tobías Martínez anunció que deja las TC Pick Up en plena disputa de la Copa de Oro y después de haber ganado una carrera en la temporada. La decisión fue comunicada a través de sus redes sociales y luego explicada por el propio piloto, que vinculó su salida con una serie de episodios acumulados en las últimas competencias. El hecho tiene relevancia deportiva porque ocurre cuando todavía estaba en carrera dentro del certamen y no por una baja de rendimiento, según su propio relato.

Los motivos del retiro Martínez señaló que la determinación venía madurando desde hacía varias fechas y que el domingo en el autódromo de La Plata terminó de definirla. Según dijo, en esa jornada se sucedieron situaciones que lo dejaron disconforme con decisiones deportivas tomadas por los comisarios. En particular, cuestionó que no se revisara con las cámaras a bordo la maniobra que protagonizó con Mariano Werner. “Se fueron sumando distintas situaciones desde hace un par de carreras y tomé la decisión cuando bajé del camión de los comisarios deportivos. No tuve la respuesta que esperaba de ellos y tampoco tuve la posibilidad de que vean la maniobra con las cámaras a bordo”, sostuvo.

Tres episodios en la final El piloto identificó tres hechos del último domingo que influyeron en su salida. El primero estuvo relacionado con la grilla de largada de la final, después de una sanción aplicada a Werner. Martínez dijo que quedó un cajón vacío y que no recibió una explicación que lo convenciera cuando consultó a los responsables deportivos. “Es la primera vez que queda libre el cajón de la grilla. Eso lo fui a hablar también con los chicos de la deportiva, pero no me supieron explicar bien por qué esta vez se resolvió así”, señaló. También sostuvo que, en antecedentes previos, cuando un piloto era sancionado con largar último en la siguiente serie, la grilla se reordenaba sin dejar un espacio vacío.

El segundo episodio se produjo al comienzo de la competencia, cuando Julián Santero lo dejó sin pista en una disputa por la punta. El tercero fue el toque con Werner, que terminó relegándolo en el clasificador. Como consecuencia de ese incidente, Martínez cayó al octavo puesto y finalmente cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición. El piloto aclaró que el malestar no se limitó a ese domingo, sino que se sumó a otras situaciones que, según dijo, ya venía arrastrando desde carreras anteriores.

Reclamo y respaldo del equipo Martínez explicó que habló con Werner después del incidente y que ambos conversaron sobre lo ocurrido. Sin embargo, insistió en que su planteo principal apuntó al procedimiento de los comisarios deportivos y a la falta de revisión de las imágenes. “Mariano me llamó y hablamos de la maniobra. Le dije que quizá no era para sanción, no lo sé, porque fue al límite, pero sí que ameritaba que sea analizada por los comisarios deportivos a través de nuestras cámaras. Pero no las pidieron ni las recibieron”, afirmó. Luego de hacer pública su decisión, recibió apoyo en redes sociales y también el respaldo de Mauro Medina, propietario de su equipo, quien expresó: “El equipo te apoya totalmente en la decisión. Hay cosas difíciles de modificar, aunque seguiremos luchando por un automovilismo más justo. Contá con nosotros siempre”.

Pese a dejar las TC Pick Up, Martínez seguirá compitiendo en el Turismo Carretera, con próxima presentación en Rosario. La salida no implica su retiro del automovilismo nacional, sino el cierre de su participación en las camionetas. La decisión se produjo mientras seguía en competencia por la Copa de Oro y después de haber conseguido una victoria en la temporada, por lo que el próximo paso será su continuidad en otra categoría del calendario argentino.