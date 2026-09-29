El Manchester City inglés fue encontrado culpable de infringir 115 veces el código del fair play financiero del fútbol británico, en un caso que podría derivar en sanciones de alcance deportivo y económico. Entre las medidas posibles figuran multas, quita de puntos, descenso de categoría o la pérdida de títulos obtenidos durante el período investigado.

La investigación abarca entre 2009 y 2018, lapso en el que el club ganó ocho títulos. Si la penalidad incluyera la quita de esos campeonatos, los principales beneficiados serían el Manchester United y el Liverpool, que recibirían cuatro de esas coronas en partes iguales. El caso cobra relevancia porque involucra la validez de resultados deportivos ya registrados y el cumplimiento de las reglas de control económico de la Premier League.

Según el comunicado de la Premier League, una comisión independiente concluyó además que el club no colaboró con las investigaciones desarrolladas entre 2018 y 2023, cuando el caso salió a la luz. La acusación incluye otras normas del reglamento y sostiene que el Manchester City habría firmado contratos comerciales ficticios con patrocinadores para encubrir gastos por 1.050 millones de euros.

Posibles efectos deportivos En caso de que la sanción elegida fuera la quita de títulos, el Manchester United recibiría la Premier League 2011/12 y la 2017/18, mientras que el Liverpool se quedaría con la Premier 2013/14 y la Copa de la Liga de la temporada siguiente. Además, el Stoke City obtendría la FA Cup 2011, el Chelsea la Community Shield 2012, el Sunderland la Copa de la Liga 2013/14 y el Arsenal sería declarado campeón de la Copa de la Liga 2017/18.

Antecedente reciente La Premier League ya sancionó en los últimos años al Everton por incumplimientos similares. Ese club recibió dos castigos: uno de 10 puntos, luego reducido a 6 tras una apelación, y otro de 2 unidades, después de excederse en 20 millones de libras en ambas ocasiones. El desenlace del expediente contra el Manchester City queda ahora ligado a la penalidad que finalmente determine la competencia inglesa.