El capitán argentino convirtió en la tanda decisiva y sostuvo la clasificación tras el 2-2 con España. Ahora la Selección enfrentará a Francia este domingo a las 19.

Lucas Ordoñez fue uno de los protagonistas de la clasificación de Argentina a la final del Mundial de hockey sobre patines, tras superar a España en una definición por penales. El partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y no tuvo goles en el suplementario, por lo que la serie se resolvió desde los doce pasos. El capitán de la Selección y jugador de Atlético Argentino convirtió uno de los penales que selló el pase al partido decisivo.

El resultado tuvo relevancia deportiva por el antecedente inmediato entre ambos seleccionados. Ordoñez dijo que el plantel llegó a esta semifinal con la intención de revertir lo ocurrido en el Mundial anterior frente al mismo rival. “Tenemos el grupo, estamos todos con las mismas ganas y estábamos convencidos de que nos queríamos sacar la espina que nos quedó en el Mundial pasado contra España. Lo pudimos sacar”, expresó el capitán argentino.

El peso de la definición Después de la clasificación, Ordoñez puso el foco en la preparación para la final del domingo. Señaló que el equipo iba a “descansar” y “ajustar fuerzas” antes del cruce con Francia, previsto para las 19. En ese marco, dejó una definición sobre el compromiso del plantel: “Solo prometemos que vamos a dejar hasta lo que no tenemos para el domingo, para tratar de darle una alegría”.

Último Mundial El capitán también explicó el contexto personal de esta participación. Reconoció que su esposa, sus hijos, el cuerpo técnico y su familia fueron determinantes para que aceptara disputar esta última Copa del Mundo. “Ellos son todo. Ellos, con mi mujer, son los que me dejaron jugar este último Mundial. No lo tenía muy claro, pero los chicos, el cuerpo técnico y mi familia me empujaron para acá. Y aquí estamos, cumpliendo otra vez un sueño”, contó.

Ordoñez cerró su testimonio con un reconocimiento al acompañamiento recibido durante el torneo. Afirmó que el respaldo de “toda la gente” se sintió durante la competencia y sostuvo que el esfuerzo del plantel también estuvo orientado a quienes siguieron al equipo desde afuera de la cancha. Con la final confirmada, Argentina buscará el título ante Francia este domingo a las 19.