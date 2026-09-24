El arquero integró el equipo argentino que obtuvo plata en tiro con arco compuesto masculino. San Juan superó así las seis preseas logradas en Asunción 2022.

El arquero Lucas Garcés integró el trío argentino que obtuvo la medalla de plata en la especialidad compuesto masculino de tiro con arco en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. Sus compañeros fueron Iván Nikolajuk y Nelson Salinas, en una final frente a Colombia que terminó 231 a 228.

La definición fue ajustada hasta el último tramo y dejó al equipo argentino a tres puntos del oro. Garcés realizó ocho tiros, de los cuales cuatro fueron de puntaje 10, y cerró con un promedio personal de 9,5 puntos, según los datos informados en la competencia. El resultado amplió el aporte sanjuanino al medallero nacional en la cita continental.

La séptima presea Con esta actuación, San Juan alcanzó su séptima medalla en Santa Fe 2026 y superó las seis obtenidas en la edición anterior, disputada en Asunción 2022. Las anteriores fueron logradas por Delfina Dibella y Mateo Kalejman en contrarreloj individual de ciclismo en ruta; Gonzalo Molina en bicicross carrera; Maribel Aguirre en madison de ciclismo pista; y Rubén Ramos Meglioli en persecución por equipos y madison de ciclismo pista.

Lo que sigue La delegación sanjuanina todavía puede ampliar esa cosecha. Lucas Garcés continuará su participación en la prueba individual, mientras que los voleibolistas Samuel Guidi Correa y Benjamín Flores siguen en semifinales de vóley indoor. El cierre de la participación provincial dependerá de esos resultados y de las finales que aún quedan por disputarse.