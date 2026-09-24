El sanjuanino integró el equipo argentino que fue subcampeón en Santa Fe 2026. La final ante Colombia terminó 231 a 228.

El sanjuanino Lucas Garcés obtuvo este miércoles la medalla de plata en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al integrar el seleccionado argentino de tiro con arco en la modalidad compuesto por equipos masculino.

Garcés formó el tridente nacional junto a Nelson Salinas e Iván Nikolajuk, en una definición por el oro frente a Colombia. La final se resolvió por una diferencia mínima: el equipo colombiano ganó por 231 a 228 puntos, lo que dejó a Argentina en el segundo puesto del podio.

La actuación del arquero sanjuanino se produjo después de su participación en la prueba individual, instancia en la que no logró avanzar a la etapa decisiva. En la competencia por equipos, en cambio, el seleccionado argentino consiguió sostener su rendimiento hasta la final continental.

El resultado amplía el registro de San Juan en la cita suramericana y suma una medalla para la delegación argentina en una disciplina que se define por precisión y regularidad en la ejecución de los disparos. En este tipo de pruebas, la diferencia entre posiciones suele depender de márgenes reducidos, como ocurrió en la definición frente al conjunto colombiano.

Con este podio, Garcés cerró su participación en Santa Fe 2026 con una medalla de plata. El desempeño dejó como dato central la clasificación argentina en el segundo lugar y el cierre de la competencia para el arquero sanjuanino en esa edición de los Juegos.