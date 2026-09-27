Tras bajar del Volkswagen Nivus, Lucas Carabajal destacó el rendimiento del auto y la exigencia que significó completar la final en el exigente trazado sanjuanino.

“Al principio fue una linda carrera, primero con el Che y después con Matías, dos grandes pilotos que están en la categoría. Fue divertida esa primera parte”, contó el ganador, quien también remarcó el desgaste de los neumáticos producto de las altas temperaturas y las características del circuito.

“Después se hizo difícil porque es un circuito donde hacía mucho calor, se gasta mucho la goma y no sabía hasta dónde cuidar y hasta dónde no. Pero la verdad es que el auto fue excelente”, explicó.





Carabajal también relató qué pensó cuando se produjo el incidente que involucró a Matías Rodríguez y Matías Rossi, mientras él ya estaba al frente de la competencia.

“Cuando miré para atrás y vi que se habían tocado los dos Matías, dije: ‘Bueno, listo, media carrera adentro’. Pero después vi que estaba Emi atrás, que había hecho la pole y sabía que tenía el auto más rápido de la categoría, y ahí dije: ‘Ahora sí, va a haber que acelerar’”, recordó.





Finalmente, Emiliano Stang debió abandonar por inconvenientes en su Toyota, mientras Carabajal logró mantener el liderazgo hasta la bandera a cuadros.

“También le veníamos haciendo diferencia. La verdad que fue un autazo para la final. Estoy muy agradecido con todo el equipo, con Sebastián Mourinho, con todo Halcón Motorsport, con las publicidades y con toda la gente que me acompaña y me hace siempre el aguante”, cerró el chaqueño, que celebró en San Juan su primera victoria en el TC2000.