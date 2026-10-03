El equipo sanjuanino sumó dos derrotas y un empate sin goles en la zona B del Argentino A sub 16. Este sábado enfrentará a River por la reclasificación.

Monte Hermoso. Lomas de Rivadavia, único representante sanjuanino en el Argentino A de hockey césped sub 16, cerró la fase clasificatoria en el cuarto lugar de la zona B y seguirá en la disputa por las posiciones del 5º al 8º puesto. Tras dos derrotas por 1 a 0 ante Banco Mendoza y Jockey, el equipo sumó un empate sin goles frente a Tucumán Rugby. El recorrido dejó una conclusión repetida: generó situaciones, pero no logró convertir.

En sus dos primeras presentaciones, el conjunto sanjuanino dispuso de varias oportunidades frente al arco rival y mostró capacidad para llegar con peligro. Sin embargo, la definición no acompañó y esa falta de eficacia terminó incidiendo en el resultado de los partidos. En torneos de esta categoría, donde la diferencia suele ser mínima, cada ocasión desperdiciada pesa en la tabla y en la continuidad del cruce.

El plantel. Lomas de Rivadavia afronta el certamen con Guillermina Barquiel, Allegra Francesca López Mut, Juliana Fornasari Sirera, Luana González Barbero, Emilia Guadalupe Castro, Martina Guadalupe Mut Quiroga, Micaela Luján Rodríguez Buigues, Ana Paula Turell Navas, Julieta Escobar Hinojosa, Emma Ferrero Quiroga, María Emilia Paredes Boronat, Josefina López Quinn —capitana—, Uma Victoria Casado Espejo, Luciana Bazán Salas, Luisana Milagros Mendoza, Martina Rodríguez Fantini, Estrella Ibanchi Siciliano y María Emilia Pizarro Andino. La nómina refleja la base con la que el club sanjuanino compite en un torneo que reúne a los mejores clubes del país en esta categoría.

Lo que sigue. En la reclasificación, Lomas de Rivadavia enfrentará a River este sábado a las 14. Si gana, jugará luego con el vencedor de Monte Hermoso o Banco Mendoza. La próxima presentación definirá si el equipo sanjuanino pelea por el 5º o por el 7º puesto en la parte final del certamen.