Más de cien vehículos recorrerán la provincia en la quinta etapa de la prueba del ACA. La llegada al Centro Cívico está prevista para las 18.

El jueves 24 de septiembre, San Juan recibirá la quinta etapa del XXIII Gran Premio Argentino Histórico, una competencia de regularidad organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) que reúne a más de un centenar de vehículos históricos. La prueba comenzó el viernes 18 de septiembre y concluirá el viernes 25 en Córdoba. Su recorrido vincula a Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan.

La etapa que ingresará a la provincia se iniciará en San Fernando del Valle de Catamarca y tendrá un trayecto de aproximadamente 623 kilómetros. Según el itinerario difundido, la caravana entrará por Ruta Nacional 150, pasará por el acceso al Parque Provincial Ischigualasto y continuará hacia Jáchal. Luego tomará la Ruta Nacional 40, con paso por Talacasto, Villicum y Albardón, hasta el área metropolitana.







Ingreso a la capital El tramo final hacia la capital sanjuanina se desarrollará por el lateral de avenida Circunvalación hasta Scalabrini Ortiz, para seguir por Falucho y avenida España hasta el Centro Cívico. La llegada de los vehículos está prevista para alrededor de las 18:00. La competencia integra el campeonato CODASUR de regularidad histórica, una categoría en la que el resultado depende del cumplimiento de tiempos y promedios establecidos, más que de la velocidad pura.

La edición mantiene además su componente solidario junto a Cáritas Argentina, con la recolección de alimentos no perecederos durante las distintas etapas. Ese aspecto acompaña a una competencia que combina actividad deportiva y circulación turística por distintas provincias. En términos institucionales, la presencia del evento en San Juan también implica movimiento en corredores viales y puntos de recepción vinculados con el paso de la caravana.







Salida hacia Córdoba Tras su paso por la provincia, el viernes 25 de septiembre se disputará la sexta y última etapa. La largada será a las 9 desde el Estadio Aldo Cantoni, con destino a Córdoba. Los vehículos tomarán Urquiza hacia el norte, seguirán por el lateral de Circunvalación y luego accederán a la Ruta Nacional 20, con paso por Caucete y Bermejo, antes de continuar hacia Chepes y finalizar la edición.