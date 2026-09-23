El jueves 24 de septiembre, San Juan recibirá la quinta etapa del XXIII Gran Premio Argentino Histórico, una competencia de regularidad organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) que reúne a más de un centenar de vehículos históricos. La prueba comenzó el viernes 18 de septiembre y concluirá el viernes 25 en Córdoba. Su recorrido vincula a Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan.
La etapa que ingresará a la provincia se iniciará en San Fernando del Valle de Catamarca y tendrá un trayecto de aproximadamente 623 kilómetros. Según el itinerario difundido, la caravana entrará por Ruta Nacional 150, pasará por el acceso al Parque Provincial Ischigualasto y continuará hacia Jáchal. Luego tomará la Ruta Nacional 40, con paso por Talacasto, Villicum y Albardón, hasta el área metropolitana.
Ingreso a la capital El tramo final hacia la capital sanjuanina se desarrollará por el lateral de avenida Circunvalación hasta Scalabrini Ortiz, para seguir por Falucho y avenida España hasta el Centro Cívico. La llegada de los vehículos está prevista para alrededor de las 18:00. La competencia integra el campeonato CODASUR de regularidad histórica, una categoría en la que el resultado depende del cumplimiento de tiempos y promedios establecidos, más que de la velocidad pura.
La edición mantiene además su componente solidario junto a Cáritas Argentina, con la recolección de alimentos no perecederos durante las distintas etapas. Ese aspecto acompaña a una competencia que combina actividad deportiva y circulación turística por distintas provincias. En términos institucionales, la presencia del evento en San Juan también implica movimiento en corredores viales y puntos de recepción vinculados con el paso de la caravana.
Salida hacia Córdoba Tras su paso por la provincia, el viernes 25 de septiembre se disputará la sexta y última etapa. La largada será a las 9 desde el Estadio Aldo Cantoni, con destino a Córdoba. Los vehículos tomarán Urquiza hacia el norte, seguirán por el lateral de Circunvalación y luego accederán a la Ruta Nacional 20, con paso por Caucete y Bermejo, antes de continuar hacia Chepes y finalizar la edición.