El club de Segunda División española anunció la adquisición y dijo que espera la autorización del CSD. La operación se enmarca en la expansión empresarial del futbolista.

El CD Eldense, club que milita en la Segunda División española, oficializó la adquisición de la entidad por parte de Lionel Messi. La institución informó la operación a través de sus canales en redes sociales y sostuvo que con ese paso se inicia “una nueva e ilusionante etapa” en sus más de cien años de vida.

En el comunicado, el club señaló que la llegada de Messi, a quien describió como “una de las figuras más importantes de la historia del deporte”, abre un proyecto con visión de largo plazo. Según ese texto, el objetivo es impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense. La comunicación no detalló montos ni condiciones económicas de la transacción.

Autorización pendiente

La propia entidad aclaró que la operación “se encuentra pendiente” de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), “en los términos establecidos por la Ley del Deporte”. Ese punto deja la compraventa sujeta al control administrativo previsto por la normativa española. Hasta que esa aprobación no se concrete, el anuncio queda en el plano institucional y no en una transferencia plenamente habilitada.

El movimiento amplía la presencia empresarial de Messi en el fútbol. El texto menciona como antecedentes su participación en UE Cornellà, de la tercera categoría de España, y en Deportivo LSM, en Uruguay, junto a su amigo Luis Suárez, en el amateurismo. También agrega el proyecto Leones de Rosario FC, en Rosario, donde se indica que juega en la Primera C.

En paralelo, el jugador continúa en actividad en Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS). El comunicado periodístico sobre el CD Eldense se suma así a una estrategia de inversión vinculada al deporte que, según el propio material difundido, combina participación en clubes de distintas categorías y países. El próximo paso concreto queda atado a la respuesta del CSD, que deberá resolver si la operación cumple con la Ley del Deporte.