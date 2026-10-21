Leandro Paredes fue una de las figuras de Boca en el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, resultado que selló la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. El mediocampista convirtió un gol desde afuera del área y fue determinante en el desarrollo del partido. Su actuación se sumó a una noche favorable para el equipo argentino en uno de los estadios más exigentes de Brasil.

Tras el encuentro, Paredes resumió su vínculo con el escenario en el que volvió a destacarse. “Había jugado dos veces en el Maracaná y había ganado dos veces. Esta es la tercera, me siento en casa”, dijo el mediocampista. La frase acompañó una actuación que reforzó su peso en la campaña internacional de Boca. El resultado dejó al club a un paso del título continental.

Foco en el grupo

El futbolista evitó centrar la atención en su rendimiento individual y puso el acento en el trabajo colectivo. “Héroes son todos, es todo el grupo porque están haciendo un trabajo increíble”, expresó. También sostuvo: “Están dando hasta lo que no tienen para llevar a este club a donde merecen”. En su análisis, el rendimiento del plantel fue el factor decisivo para sostener la clasificación.

Reconocimiento al plantel

En el cierre de sus declaraciones, Paredes remarcó el impacto personal de la clasificación y agradeció a sus compañeros. “Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy viviendo. Solo palabras de agradecimiento para este grupo”, señaló. La definición de la serie dejó a Boca con la posibilidad de disputar la final de la Copa Sudamericana, a la espera del partido decisivo que completará el recorrido del torneo.