La Selección Argentina femenina cerró su paso por el Aldo Cantoni con una victoria ante el combinado local. Desde el domingo jugará el Mundial en Asunción.

La Selección Argentina femenina de hockey sobre patines venció por 5-0 al combinado sanjuanino en el estadio Aldo Cantoni, en el cierre de su paso por San Juan antes del viaje a Asunción, Paraguay. El partido formó parte de la preparación del equipo para el Mundial que comenzará el próximo domingo.

La principal figura ofensiva fue Luciana Agudo, autora de tres goles, mientras que Adriana Soto convirtió los dos restantes. Con ese resultado, el seleccionado nacional completó una jornada de despedida en la que volvió a mostrarse ante el público sanjuanino y sumó su último ensayo competitivo antes del torneo.

Último ensayo en el Cantoni El encuentro fue el cierre de una actividad que también incluyó, durante la tarde, la presentación del seleccionado argentino Sub 19 masculino frente a los seniors sanjuaninos. Ese cruce integró la misma agenda de preparación previa a los compromisos internacionales en Paraguay.







Camino al Mundial Tras la victoria, el plantel femenino quedó enfocado en el viaje a Asunción, donde desde el domingo disputará el Mundial. La competencia reunirá a las principales selecciones y será la primera medida oficial del equipo en ese calendario. La estadía en San Juan dejó, además, un último contacto con el público local, que despidió al seleccionado con aplausos en el estadio.

El resultado ante el combinado sanjuanino no modifica el objetivo central de la gira: llegar con ritmo de competencia y ajustar funcionamiento antes del debut mundialista. El próximo paso será la presentación en Paraguay, con un calendario que se activará desde el fin de semana.