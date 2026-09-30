El reconocimiento será entregado el martes 6 de octubre, antes del partido despedida en el Monumental. La universidad destacó su trayectoria deportiva y su representación nacional.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió este miércoles otorgar a Lionel Messi su máximo título honorífico, el Doctor Honoris Causa, una distinción que será entregada el martes 6 de octubre durante el partido despedida del capitán de la Selección argentina ante Benín en el estadio Monumental.

Según el comunicado oficial citado por la Agencia Noticias Argentinas, la resolución fundamenta el reconocimiento en la trayectoria del futbolista, a la que define como un ejemplo de “excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético” en su actividad, además de su compromiso con la representación nacional de la República Argentina. La UBA sostuvo que esos valores integran los principios que la institución promueve históricamente.

Trayectoria deportiva En los considerandos también se menciona que Messi integró el equipo dirigido por Lionel Scaloni que obtuvo la Copa América 2021, la Finalissima 2022 frente a Italia, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ante Francia y la Copa América 2024 en la final contra Colombia. El texto oficial agrega el subcampeonato en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, al señalar que se trata del primer plantel de la historia del fútbol argentino en obtener cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

Fundamentos institucionales El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, afirmó que el reconocimiento busca ir más allá de los números y estadísticas deportivas. “Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, expresó. Agregó que la distinción apunta a destacar “la trascendencia e influencia” de quien, a través del deporte, “ha obtenido los más destacados logros”.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que el máximo goleador del Inter Miami y del Barcelona “supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto”. También señaló que el Doctor Honoris Causa “trasciende su carrera futbolística” y constituye “un homenaje y un agradecimiento” de la universidad “en nombre de toda la sociedad argentina”.

La entrega formal del título quedará vinculada al partido del 6 de octubre en el estadio Monumental, lo que convierte a la ceremonia en un acto con alcance deportivo e institucional. Hasta ese momento, la resolución del Consejo Superior ya fija el reconocimiento, mientras que la ceremonia funcionará como instancia de entrega pública del diploma honorífico.