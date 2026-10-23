Tras el impasse por los World Skate Games de Asunción , la competencia vuelve este viernes con partidos en San Juan. La jornada tendrá seis cruces en horarios habituales.

Este viernes se disputará la octava fecha del Torneo Clausura de la Serie A1 de la Federación Sanjuanina de Patín, luego del impasse por la disputa de los World Skate Games de Asunción, Paraguay 2026.

La programación se desarrollará en los horarios habituales: a las 20 para la Segunda y a las 21.30 para la Primera. La reanudación del certamen ordena nuevamente la agenda competitiva local y permite retomar la secuencia de partidos pendiente tras la suspensión por el evento internacional.

Programación La fecha incluye seis encuentros: Concepción PC vs Altos de San Juan; SEC vs Dep. Aberastain; Argentino vs Bancaria; Olimpia vs Richet Zapata; Centro Valenciano vs U.V. Trinidad; y Club Hispano vs Lomas de Rivadavia.

La octava jornada llega en un tramo clave del Clausura, con equipos que buscan sumar puntos para sostener su posición en la tabla y encarar la parte final del torneo con margen de definición. La continuidad del calendario también resulta relevante para la organización de la competencia, que retoma su ritmo habitual después de la pausa.

Con esta programación, la Federación Sanjuanina de Patín vuelve a poner en marcha el fixture del certamen local, mientras queda pendiente la evolución de las próximas fechas y su ordenamiento dentro del calendario oficial.