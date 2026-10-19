La Selección argentina masculina senior de hockey sobre patines llegará este lunes a San Juan a las 15:40, luego de que se confirmara una demora de 20 minutos en el vuelo que la trasladará desde Buenos Aires. El arribo será en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas, a bordo del vuelo comercial AR1446 de Aerolíneas Argentinas. La modificación afecta el horario originalmente previsto para la recepción de la delegación en la provincia.

Según el aviso oficial difundido para la cobertura de prensa, el avión partirá desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 13:35 y aterrizará en San Juan dos horas y cinco minutos más tarde. La información difundida por la organización precisó tanto el itinerario como la nueva hora de arribo. En este tipo de traslados, la confirmación del horario resulta relevante para la logística de recepción en el aeropuerto y para la cobertura periodística prevista.

La delegación regresa a la provincia después de su actuación en el Mundial disputado en Paraguay, donde llegó a la final y terminó como subcampeona tras perder ante Francia en la definición por penales. El dato deportivo central es que el equipo nacional volvió a ubicarse entre los dos mejores del certamen. Ese resultado explica el interés institucional y social por la llegada de los jugadores a San Juan.

El arribo está previsto para este lunes en el aeropuerto de Las Chacritas, donde se espera una recepción de parte del público local. La provincia concentra una parte central de la actividad del hockey sobre patines argentino, por lo que la vuelta del plantel tiene un alcance deportivo y simbólico para la disciplina. El horario actualizado de aterrizaje es la referencia operativa que queda vigente para quienes sigan la llegada de la delegación.