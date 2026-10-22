Julio Alak difundió avances de la remodelación del Estadio Único y Fernando Islas Casares afirmó que recibirá la Copa del Mundo. La obra está al 25% y prevén reinaugurarla a fines de noviembre.

La Plata volvió a quedar en el centro de la discusión por la sede del primer partido en territorio argentino del Mundial 2030, luego de que el intendente Julio Alak difundiera avances de la remodelación del Estadio Único y el director Fernando Islas Casares afirmara que el escenario será sede del certamen. La definición se suma a un escenario que ya tenía como antecedente la confirmación del Monumental de River por parte de FIFA y la postulación del Gigante de Arroyito por parte de Rosario Central. En ese contexto, la presentación platense agrega una nueva variable a la discusión sobre dónde se jugará el primer encuentro en Argentina.

A través de sus redes sociales, Julio Alak mostró el estado de las obras junto a Fernando Islas Casares, quien sostuvo: “Este estadio va a ser sede del Mundial 2030”. El intendente también afirmó que el estadio pronto se convertirá “en uno de los mejores de Argentina y Sudamérica”. La reinauguración de la cancha, que hoy lleva el nombre de Diego Armando Maradona, está prevista para fines de noviembre con un amistoso entre la Selección Argentina femenina y Alemania.

Estado de obra Según Islas Casares, la renovación se encuentra actualmente “en un 25%”. El plan de mejoras fue impulsado económicamente por la AFA, a la que las autoridades locales agradecieron públicamente. Entre los trabajos mencionados figuran la reparación del techo, la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED, el recambio integral de butacas y la renovación del campo de juego con césped de “primerísima calidad”.

Antecedentes La posibilidad de que La Plata forme parte del mapa mundialista no es nueva. El estadio ya había sido postulado como sede y en 2023 un grupo de representantes de FIFA inspeccionó sus instalaciones. Además, tiempo atrás la AFA firmó un convenio para que el Estadio Único sea “la casa de la Selección” y le puso el nombre “Tricampeones del mundo”. Esos antecedentes explican por qué la ciudad volvió a quedar en la conversación cuando otras sedes también buscaron posicionarse para el primer partido en el país.

Próximos pasos La fecha que aparece como referencia inmediata es la reinauguración prevista para fines de noviembre, con un partido amistoso internacional. Desde allí, la evolución de las obras y la definición final de la organización del Mundial 2030 serán las variables a seguir, en un escenario en el que todavía conviven distintas postulaciones para el mismo lugar en el calendario.