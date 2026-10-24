La Liga Sanjuanina de Fútbol dispuso que las semifinales de la Divisional B, por el Segundo Ascenso, no podrán ser transmitidas en vivo con imágenes. La restricción fue informada oficialmente por la entidad y habilita únicamente emisiones en formato radial. Además, los medios que quieran cubrir los partidos deberán solicitar previamente las cabinas de transmisión en los estadios.

La decisión alcanza los cruces entre Árbol Verde y Villa Obrera, programado en la cancha de Colón Junior, y entre Villa Hipódromo y Libertad Juvenil, que se jugará en la cancha de Peñarol. En ambos casos, se trata de instancias que definen el camino hacia el ascenso, por lo que la cobertura periodística queda sujeta a una modalidad específica fijada por la organización del torneo.

Alcance de la medida

Según el comunicado de la Liga, las transmisiones estarán habilitadas exclusivamente en formato de audio. Eso implica que no se permitirá la emisión en vivo de imágenes de los partidos de semifinales. La entidad también pidió a los medios respetar las disposiciones fijadas para estas etapas decisivas del campeonato.

Partidos y sedes

Los encuentros previstos son Árbol Verde frente a Villa Obrera en la cancha de Colón Junior, y Villa Hipódromo ante Libertad Juvenil en la cancha de Peñarol. La organización de la cobertura dependerá, en cada caso, de la disponibilidad y autorización de las cabinas de transmisión. La medida condiciona la difusión audiovisual de una instancia clave del certamen, aunque mantiene la posibilidad de seguimiento radial.

Los medios interesados deberán gestionar con anticipación el uso de las cabinas, de acuerdo con lo informado por la Liga Sanjuanina de Fútbol. Con esa condición, la cobertura de las semifinales quedará limitada a la modalidad permitida por la entidad mientras se desarrollan los cruces por el Segundo Ascenso.