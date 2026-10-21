El campeonato sigue este fin de semana en el Circuito de las Américas. La actividad comienza el viernes y la carrera será el domingo.

La Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, luego de la victoria de Max Verstappen y del abandono de Franco Colapinto en Singapur. El argentino seguirá presente en el equipo Alpine en una fecha que forma parte de la recta final del campeonato. Según el cronograma difundido, la actividad comenzará este viernes 23 de octubre y se extenderá hasta el domingo 25.

Actividad del viernes

La primera jornada tendrá dos ensayos libres. La Práctica Libre 1 está programada para las 14.30 horas, mientras que la Práctica Libre 2 se disputará a las 18. Ambos horarios corresponden al huso de Argentina, dato relevante para la programación televisiva y el seguimiento de la fecha desde el país.

Actividad del sábado

El sábado 24 de octubre se desarrollará la Práctica Libre 3 a las 14.30 horas y, más tarde, la clasificación a las 18. Esa tanda definirá el orden de largada para la carrera principal y suele ser un punto decisivo del fin de semana, por el peso que tiene en el resultado deportivo final. Para equipos y pilotos, esa sesión también permite ajustar la puesta a punto antes de la competencia.

Carrera del domingo

La final se correrá el domingo 25 de octubre a las 17 horas. Será la instancia central del Gran Premio de Estados Unidos y la que concentrará el mayor interés deportivo del fin de semana. El dato operativo para la audiencia argentina es que toda la programación fue informada en horario local del país.

El cronograma completo deja definida la secuencia de actividades para seguir la fecha desde San Juan y el resto de Argentina. La combinación de entrenamientos, clasificación y carrera ordena el trabajo de los equipos y marca la evolución del campeonato, que llega a esta cita tras los resultados registrados en Singapur.