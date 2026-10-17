La Selección argentina de hockey sobre patines buscará consagrarse campeona en los World Skate Games 2026. Tras eliminar a España en los penales, jugará la final este domingo en Paraguay, con una transmisión especial para los sanjuaninos desde las 18.45.

La Selección argentina de hockey sobre patines tendrá este domingo una cita decisiva frente a Francia. El conjunto nacional disputará la final de los World Skate Games 2026 en Paraguay y los sanjuaninos podrán seguir el encuentro en vivo a través de Telesol.

El equipo argentino alcanzó la definición luego de superar a España en una tanda de penales y ahora buscará quedarse con el título. El partido ante el seleccionado francés marcará el último desafío del plantel en el torneo.

La cobertura especial del canal comenzará a las 18.45, con Sebastián Caruso desde Asunción, sede de la competencia. La transmisión incluirá una previa para anticipar los detalles del encuentro y un espacio posterior para repasar lo que deje la final.

Telesol viene acompañando el desarrollo de los World Skate Games con el seguimiento de la Selección masculina Sub 19 y del equipo femenino. En esta oportunidad, la atención estará puesta en el plantel superior, en una provincia como San Juan, donde el hockey sobre patines forma parte de su identidad deportiva.

Con el título en juego, Argentina buscará cerrar su participación en Paraguay de la mejor manera y sumar una nueva alegría para los seguidores sanjuaninos de este deporte.