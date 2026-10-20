El Comité de Disciplina aplicó suspensiones por gestos y declaraciones tras el cruce con Argentina. La federación egipcia pidió los fundamentos para evaluar una apelación.

El Comité de Disciplina de la FIFA sancionó a Hossam Hassan, seleccionador nacional de Egipto; a Ibrahim Hassan, hermano y asistente del técnico; y al delantero Mostafa Zico, por lo ocurrido después del partido ante Argentina en el Mundial 2026.

La Federación de Fútbol Egipcia informó el veredicto y precisó que los hermanos Hassan recibieron tres fechas de suspensión cada uno, mientras que Zico fue suspendido por cinco encuentros. La medida tiene impacto directo sobre la disponibilidad de los tres integrantes para las próximas convocatorias de la selección africana. El alcance disciplinario también deja abierta la vía recursiva prevista en la normativa del organismo internacional.

Pedido de fundamentos

La entidad egipcia presentó una solicitud al Comité Disciplinario de la FIFA para conocer los motivos y justificaciones detallados de las decisiones adoptadas. Según el comunicado difundido por la federación, ese paso busca estudiar el caso y evaluar la situación jurídica antes de interponer recursos de apelación. No se informó, por el momento, si el organismo internacional respondió ese pedido.

Las sanciones se vinculan con las declaraciones posteriores a la eliminación de Egipto, luego de una remontada de Argentina en el torneo disputado este año en Estados Unidos, Canadá y México. Hossam Hassan cuestionó el arbitraje del francés François Letexier y afirmó: “fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”; además dijo que era una “cuestión de marketing y dinero” y sostuvo que “ellos”, en referencia a la FIFA, “quieren que Messi sea campeón del mundo”.

Esas expresiones se sumaron a los gestos que realizó en la cancha, con los brazos cruzados hacia arriba frente a Lionel Messi, al igual que su hermano. Luego, Mostafa Zico felicitó a Argentina “por la Copa del Mundo” y agregó que el torneo está “arreglado” y que “el árbitro fue injusto”. La evolución del caso dependerá ahora de la respuesta de la FIFA al pedido de fundamentos y de una eventual apelación de la federación egipcia.