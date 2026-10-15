El Consejo de la FIFA aprobó una reforma para cerrar vacíos legales tras el caso de Folarin Balogun en el Mundial 2026. La nueva norma impide levantar sanciones por rojas directas o acumulación de amarillas.

En la reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich, el organismo aprobó una modificación de su Código Disciplinario para impedir que se anulen sanciones automáticas en competencias oficiales. La decisión apunta a cerrar vacíos legales que quedaron expuestos durante el Mundial 2026. Según el texto difundido, la reforma alcanza las suspensiones derivadas de tarjetas rojas directas y de la acumulación de amonestaciones. La medida busca evitar que situaciones excepcionales alteren la aplicación regular del reglamento.

El antecedente que impulsó el cambio ocurrió en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, cuando el delantero estadounidense Folarin Balogun fue expulsado tras una infracción sobre el bosnio Tarik Muharemovic. La tarjeta roja implicaba una suspensión automática de un partido. Sin embargo, una intervención política encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump derivó en que la cúpula de la FIFA dejara sin efecto el castigo. Esa decisión permitió que el futbolista jugara los octavos de final ante Bélgica.

Marco reglamentario

La reforma aprobada por el Consejo establece de manera taxativa que no podrán condonarse ni levantarse las sanciones automáticas aplicadas por expulsiones directas o por acumulación de amarillas en torneos oficiales. En términos prácticos, el cambio limita la posibilidad de excepciones administrativas sobre castigos que, hasta ahora, podían quedar sujetas a decisiones extraordinarias. La resolución fue tratada en una sesión encabezada por el presidente de la entidad, Gianni Infantino. El objetivo institucional declarado es reforzar la previsibilidad del sistema disciplinario.

Contexto institucional

La misma cumbre incluyó otro episodio relevante: Infantino debió pedir disculpas públicas ante dirigentes de distintas confederaciones tras el fracaso del proyecto FIFA Forward Enterprise. Aunque ese punto no modificó el contenido del Código Disciplinario, quedó asociado a una jornada en la que la conducción del fútbol mundial enfrentó cuestionamientos en más de un frente. La reforma disciplinaria, en ese marco, aparece como una respuesta a las críticas por la falta de rigor reglamentario observada en el caso Balogun.

Próximos pasos

Con la nueva redacción ya aprobada, la FIFA busca aplicar un criterio uniforme en sus competiciones internacionales y reducir el margen para decisiones discrecionales sobre sanciones automáticas. La variable a seguir será su implementación efectiva en los próximos torneos oficiales, donde el organismo deberá demostrar si la modificación alcanza para evitar una repetición de lo ocurrido en 2026.