La temporada comenzará a mediados de noviembre y se extenderá hasta marzo, con cambios en el orden de varias pruebas. La Doble Chepes pasará a noviembre y el Giro del Sol irá después de la Vuelta a San Juan.

La Federación Ciclística Sanjuanina aprobó la temporada de ruta 2026-2027, con inicio previsto para mediados de noviembre y cierre en marzo. El esquema aún admite la incorporación de alguna competencia o la modificación de fechas, pero ya quedaron definidos los principales tramos del calendario. La reorganización altera el orden habitual de varias pruebas tradicionales del ciclismo provincial.

Entre los cambios más relevantes figura la Clásica Doble Chepes, que en esta oportunidad se disputará en noviembre y no sobre el final del calendario, como ocurrió en otras temporadas. En diciembre se correrá la Doble Media Agua y se sumará una prueba nueva, el Desafío al Alto del Colorado. La programación también incorpora el Circuito FPR, previsto para el 27 de diciembre.

Primer tramo del verano La primera competencia de enero de 2027 será la 70.ª Edición Doble Difunta Correa, el 3 de enero, seguida por la 86.ª Edición Mendoza - San Juan el 10 de enero. Luego se correrá la Vuelta Glorias del Ciclismo, los días 16 y 17 de enero, y entre el 24 y el 31 de enero se disputará la 42.ª Edición Vuelta a San Juan. En ese mismo período, el calendario ubica la principal competencia por etapas de la provincia dentro de la secuencia habitual de verano.

Orden modificado Otra novedad es que el 25.º Giro del Sol quedó programado para el 5, 6 y 7 de febrero de 2027, es decir, después de la Vuelta a San Juan. En años anteriores, esa prueba se ubicaba antes del gran giro provincial, por lo que el cambio altera la lógica de preparación y competencia de los equipos. Además, no aparece en el programa la Doble Calingasta, que el año pasado estaba prevista pero no se realizó, aunque podría agregarse más adelante.

Calendario confirmado El listado difundido por la Federación incluye, además, el GP Provincial de Ciclismo Adaptado el 21 de noviembre de 2026, el GP Municipalidad de 9 de Julio - Apertura de Temporada el 22 de noviembre, la 13.ª Edición Doble Cerrillo el 6 de diciembre, el Circuito Homenaje al Ciclista el 15 de febrero de 2027, el Circuito PCO el 7 de marzo y el 24.º Circuito Carlos R. Escudero - Cierre de Temporada el 14 de marzo. También figuran como organizadores el Caucete Pedal Club, el Club Sergio “Payaso” Valdez, el Club Ciclista Independiente, el Club Ciclista Juventud Chimbas, la Fundación Planeta Ramírez, el Pedal Club Olimpia, la Fundación para el Progreso, el Huracán Cicles Club y el Club Sol Naciente.

La definición del calendario ordena la actividad rutera de San Juan para la próxima temporada y deja abierta la posibilidad de ajustes antes del inicio. La secuencia final dependerá de si se agregan competencias pendientes o si se mantienen las fechas ya aprobadas por la Federación.