Roberto Roldan tiene tiempo hasta mañana de cumplir con la intimación de la CAP

La Confederación Argentina de Patín (CAP) solicitó formalmente a Roberto Roldán, director del Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines, la presentación de un informe económico-financiero y una memoria descriptiva correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El requerimiento fue fechado en Buenos Aires el 23 de septiembre y fija como plazo de entrega el 20 de octubre. La documentación debe quedar en poder del Departamento Contable de la entidad para integrar el informe general y la proyección presupuestaria de 2027.

El pedido fue dirigido a Roldán y a las federaciones afiliadas que integran el comité de la disciplina. La CAP fundamentó la solicitud en el cierre de su ejercicio económico número 70, previsto para el 30 de septiembre, y en la necesidad de contar con información detallada de las áreas que funcionan bajo régimen de autarquía económica, es decir, con administración propia de sus recursos dentro de la estructura confederativa. Esa información será tratada por el Consejo Ejecutivo el próximo 10 de noviembre.

Ingresos y contratos

Uno de los ejes del requerimiento apunta al flujo de ingresos y egresos del hockey sobre patines, además de las contrataciones con empresas que publicitan la disciplina. La nota menciona expresamente acuerdos de sponsoreo que, según el Departamento Contable de la CAP, no figurarían registrados en esa área. El planteo abre una revisión sobre el circuito administrativo de los recursos, la documentación de los gastos y la registración de los convenios comerciales. En el ambiente de la disciplina circula una estimación de ingresos para 2026 cercana a los 220.000 dólares, aunque esa cifra no surge del requerimiento y no equivale a un balance auditado.

Información pendiente

Según el documento, la CAP necesita reunir esos datos para elaborar el informe económico-financiero general y la proyección presupuestaria del próximo ejercicio. La entidad sostiene que disponer de esa información resulta necesario para ordenar la administración institucional y avanzar hacia una gestión transparente. En ese marco, el pedido incluye tanto los movimientos económicos como la documentación vinculada con los patrocinadores, sin que hasta ahora se haya informado públicamente el detalle de lo que fue remitido o no por el comité.

La respuesta de Roldán

Consultado por este medio, Roberto Roldán negó que se trate de una intimación y afirmó que la presentación de informes forma parte de los procedimientos administrativos habituales de la Confederación. “Hay que presentar un informe con los ingresos, los egresos, y bueno, de todos los comités de la CAP”, dijo el dirigente. También sostuvo: “Es parte de la vida institucional, cuando lo hacés bien”. De todos modos, la existencia de la nota confirma que la CAP pidió formalmente la información económica correspondiente al período indicado y estableció un plazo concreto para recibirla.





Contexto deportivo

El requerimiento se conoció en un escenario de cuestionamientos sobre la organización y el acompañamiento a las selecciones argentinas que participaron en los World Skate Games de Asunción, Paraguay. Tras la derrota por 3-1 ante España en la final femenina, Florencia Felamini cuestionó aspectos de la preparación del equipo, las condiciones de entrenamiento, las demoras en el viaje y la entrega de indumentaria deportiva. Aunque se trata de planos distintos, la discusión deportiva y el pedido contable colocan bajo examen el funcionamiento institucional de la disciplina.

Con el vencimiento del plazo previsto para el 20 de octubre, resta determinar si el Comité Nacional Técnico presentó el informe solicitado y si la documentación sobre ingresos, egresos y patrocinios quedó completa. Esa respuesta permitirá conocer el alcance de la rendición exigida por la CAP y dejar establecido el estado administrativo de los recursos del hockey sobre patines argentino bajo la conducción de Roberto Roldán.