El Comité Ejecutivo resolvió el regreso de los duelos de promoción en el Ascenso. No alcanzarán a la Liga Profesional y regirán desde la próxima temporada.

La AFA resolvió en su reunión de Comité Ejecutivo que volverán las promociones en el fútbol argentino, a partir de la próxima temporada y desde la Primera Nacional hacia abajo. La medida no alcanzará a la Liga Profesional, por lo que el cambio se concentrará en las categorías del Ascenso. El regreso de este formato modifica el esquema de ascensos y descensos en las divisiones inferiores.

La Asociación definió así el retorno de una instancia que no se utilizaba desde hace 15 años. Según lo dispuesto, los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional descenderán de manera directa. Luego, el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados jugará una promoción contra un rival de la Primera B, mientras que el de los indirectamente afiliados lo hará frente a uno del Federal A.

Alcance en las categorías inferiores Tanto en la Primera B como en la Primera C, tercera y cuarta categoría del fútbol argentino, habrá una promoción para ascender y otra para descender, además de los ascensos y descensos directos de cada división. Con ese esquema, la AFA reintroduce un mecanismo que combina definición deportiva y permanencia, y que vuelve a ordenar la competencia en el tramo inferior del sistema. El cambio impacta en la planificación de los clubes, que deberán contemplar una instancia adicional para definir su lugar en la categoría.

Las promociones se jugaron entre la temporada 1999/2000 y la 2011/2012, en series de ida y vuelta. El partido de ida se disputaba en la cancha del equipo que buscaba ascender y la revancha en la del que intentaba mantener la categoría, con la ventaja deportiva de que el local de la definición sabía que el empate global le alcanzaba para sostenerse. Ese formato dejó antecedentes recordados en varios clubes del país.

Antecedentes y próximos pasos Entre los cruces más conocidos quedaron Racing ante Belgrano en la 2007/2008, San Lorenzo frente a Instituto en la 2011/2012 y el descenso de River frente a Belgrano en la 2010/2011. Con la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo, la AFA reintroduce un formato que volverá a regir desde la próxima temporada, aunque todavía resta la implementación concreta en el calendario de cada categoría. El punto a seguir será la oficialización de las fechas y los cruces que correspondan a cada división.