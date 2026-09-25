El Tribunal de Apelaciones declaró inadmisible la apelación del club de Liniers y no suspendió el cruce de cuartos. La definición mantiene a Boca en la Copa Argentina.

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino declaró “inadmisible” el recurso presentado por Vélez Sarsfield contra la resolución que había confirmado la clasificación de Boca Juniors en la Copa Argentina. El fallo también rechazó la medida provisional urgente que pedía suspender el partido de cuartos de final frente a Racing Club.

Resolución y firmas

La decisión fue comunicada este viernes en un boletín oficial de la AFA y lleva las firmas del Dr. Héctor Luis Latorraga, presidente; el Dr. Fernando Luis M. Mancini, vicepresidente; y el Dr. Guillermo Hugo Rojo, vocal. El Tribunal sostuvo así la resolución previa del Tribunal de Disciplina, dictada el 22 de septiembre y publicada en el Boletín N° 6950. En términos procesales, la declaración de inadmisibilidad impide que el planteo avance en esa instancia.

El planteo de Vélez

El club de Liniers había apelado el fallo y pidió frenar el cruce entre Boca Juniors y Racing Club, programado para el 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario. Su reclamo se apoyó en la supuesta inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla de Boca durante el partido jugado el 2 de septiembre en Córdoba. Vélez invocó los artículos 47.1, 58.b, 58.f y 59.2 del reglamento, que contemplan garantías del proceso, facultades de resolución en casos urgentes y la posibilidad de suspender la ejecución de un fallo ante un pedido fundado.

Antecedentes del caso

El Tribunal de Disciplina ya había rechazado la protesta presentada el 22 de septiembre y mantuvo la clasificación de Boca, que empató 0-0 y avanzó por penales. Ese organismo sancionó al club de la Ribera con una multa equivalente a 1.000 entradas, unos 50 millones de pesos, al considerar que hubo una infracción en la confección de la planilla, pero no una alineación indebida. Según esa resolución, el paraguayo Ángel Romero, señalado como el sexto extranjero, no ingresó al campo de juego.

Alcance deportivo y reglamentario

En su presentación, Vélez Sarsfield había sostenido que Boca Juniors superó el máximo reglamentario de cinco extranjeros al incluir a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. También había pedido que se modificara el resultado y que el partido se diera por ganado 3-0. Con la nueva resolución, la AFA cerró esa vía recursiva y dejó firme la continuidad de Boca en el certamen, por lo que el cruce con Racing sigue en pie para la fecha prevista.