El piloto sanjuanino y el responsable de Rus Med deberán presentarse ante la Comisión Asesora y Fiscalizadora. La entidad no informó los motivos de la convocatoria.

La decisión de Tobías Martínez de dejar las TC Pick Up derivó en una citación formal de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), que convocó al piloto sanjuanino y a Mauro Medina, responsable del equipo Rus Med, para presentarse ante la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) el 3 de noviembre.

Según el comunicado difundido por la entidad, Martínez deberá concurrir a las 15 y Medina fue citado para las 15.30. La ACTC no informó los motivos de las convocatorias ni precisó si se relacionan con los cuestionamientos que el piloto había expresado en los últimos días.

La citación se conoció después de que el sanjuanino anunciara que no seguiría compitiendo en las TC Pick Up, pese a encontrarse en la Copa de Oro y a haber conseguido una victoria durante la temporada. Ese contexto le dio a la decisión una derivación institucional dentro de la categoría, aunque por ahora no se comunicó ninguna sanción.

Antecedentes

Martínez había explicado que su determinación respondía a una acumulación de situaciones deportivas. Entre sus observaciones mencionó decisiones de los comisarios deportivos, la falta de revisión de cámaras a bordo, cuestiones vinculadas con el cajón de largada y maniobras compartidas con Julián Santero y Mariano Werner.

Por el momento, la ACTC no detalló qué puntos serán analizados en la reunión de la CAF ni adelantó si de ese encuentro surgirá alguna medida disciplinaria. La fecha de la convocatoria quedó fijada para el 3 de noviembre, con horarios diferenciados para ambos citados, y esa será la instancia a partir de la cual podrían conocerse definiciones.